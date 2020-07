Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione parteciperanno al GF VIP? Finalmente gli ex di Uomini e Donne svelano tutta la verità al famoso magazine del programma. Aperta anche la parentesi figli! Sentite cosa dice la coppia.

Andrea Cerioli ed Arianna Cirrincione sono una delle coppie più belle nate nel programma Uomini e Donne: lui la scelse con largo anticipo, inutile proseguire il percorso. Non appena la vide, il tronista capii subito che era lei quella giusta: da più di un anno sono fidanzati e convivono a Bologna. Sono simpatici ed innamorati: sui social i fan del programma li seguono con tanto affetto. Sapete cosa ha fatto lei per il compleanno del suo fidanzato? Il Cerioli si è beccato un bello scherzetto: nel video pubblicato dall’ex corteggiatrice si vede Andrea appena sveglio e sul comodino un piccione (finto). Il post fa davvero ridere! La famosa coppia ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne magazine ed hanno parlato dei loro progetti futuri, del loro amore e della loro quotidianità! Hanno risposto anche ai rumors che girano sul loro conto, riguardo una probabile partecipazione al GF VIP! Ecco le loro parole.

Andrea Cerioli ed Arianna Cirrincione al GF VIP? La coppia rompe il silenzio

Insieme sono felici, vivono una vita normale e la quotidianità è fatta di cose semplici: sono queste le prime confessioni fatte da Andrea Cerioli a Uomini e Donne Magazine. Ma quando si sposeranno? “Sicuramente il matrimonio corona un sentimento forte e importante. Ad oggi non ci stiamo ancora pensando, ma in un futuro certamente sarà una delle tante cose che ci piacerebbe fare” spiega l’ex tronista. Arianna, durante l’intervista, ha raccontato che le piacerebbe festeggiare solo con parenti ed amici: “Non amo le cose fatte in grande, sarà una cerimonia un pò più riservata, ma che condividerei volentieri con le persone che ci seguono e ci sostengono“. Si è passati poi ad argomento ‘figli’: per Andrea rappresenta un pensiero meraviglioso, ha rivelato che affrontano il tema più frequentemente del discorso matrimonio. Per la Cirrincione è un progetto ma “E’ necessario mettere in fila tutte le cose e sistemare le vite al meglio, per poter essere in grado di crescerlo in tutta tranquillità“.

La coppia ha finalmente messo a tacere i rumors riguardo un’eventuale partecipazione al Grande Fratello VIP. Andrea è stato categorico: “Nessuna possibilità. I rumor sono privi di fondamento, non abbiamo mai parlato con la produzione. In questa edizione non ci saremo”.