Barbara D’Urso in versione ‘sirena’ al mare: costume con super scollatura, fan in delirio per lo scatto da urlo che la conduttrice ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram.

Barbara D’Urso è una delle regine indiscusse della televisione italiana. I suoi programmi sono tra i più seguiti del palinsesto di Mediaset e il suo successo non conosce limiti. Barbara, si sa, è una vera e propri stakanovista, sempre pronta ad andare in diretta per informare e intrattenere il pubblico. Le sue trasmissioni sono state tra le poche ad andare in onda anche durante l’emergenza Coronavirus, che ha provocato l’interruzione di molti programmi, e Barbara ha lavorato duro per tenere sempre compagnia al pubblico durante il lockdown. Molto presente e attiva anche sui social, aggiorna costantemente il suo profilo Instagram da oltre 2 milioni e mezzo di followers, pubblicando foto e video del suo lavoro e della sua vita quotidiana e mostrandosi spesso in tutta la sua bellezza. La D’Urso, infatti, ha un corpo davvero invidiabile, nonostante la sua non più giovanissima età, e le sue foto fanno impazzire i fan. Poco fa, ad esempio, ha condiviso un nuovo post in cui è al mare e spunta dall’acqua come una ‘sirena’ con il suo costume dalla scollatura mozzafiato. Siete curiosi di vedere lo scatto da urlo della conduttrice? Continuate a leggere e scoprirete tutti i dettagli!

Barbara D’Urso in versione ‘sirena’ al mare: pioggia di complimenti per la super scollatura, ecco lo scatto da urlo

Barbara D’Urso sa sempre come far impazzire i suoi fan. La conduttrice mostra molto della sua vita quotidiana sui social, pubblicando spesso anche immagini in cui è completamente senza trucco, o magari con i capelli spettinati. Non mancano, però, scatti in cui invece la D’Urso è impeccabile nel trucco e nel parrucco, o in cui mostra il suo fisico mozzafiato. E’ il caso del post che ha pubblicato pochi minuti fa. Nella foto in questione, la conduttrice spunta fuori dall’acqua come una vera e propria ‘sirenetta’, con in testa un cappello e gli occhi coperti dagli occhiali da sole. Sorridente e bellissima come sempre, Barbara ha attirato l’attenzione di tutti sul suo costume mozzafiato, che ha una scollatura piuttosto profonda. Impossibile non notare le curve esplosive della conduttrice, che hanno scatenato i commenti dei suoi followers.

Una vera e propria pioggia di complimenti ha invaso il post della D’Urso, che ha mandato letteralmente in delirio i suoi fan con il suo corpo da capogiro. Siete d’accordo anche voi?