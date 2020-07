Chiara Nasti fotografata sott’acqua: mini costume e lato B in primo piano

Chiara Nasti fotografata sott’acqua: mini costume bianco e lato B in primo piano per l’influencer napoletana, gli scatti mandano Instagram in delirio.

Chiara Nasti è un’influencer di grande successo sul web. Il suo profilo Instagram conta 1 milione 700mila followers e lei lo aggiorna costantemente pubblicando foto e video del suo lavoro e della sua vita quotidiana. Non mancano tanti momenti imperdibili con la sua famiglia, alla quale è legatissima, ma anche video e scatti delle sue vacanze e delle sue uscite con gli amici, o foto nostalgiche di quando era bambina. Ultimamente è finita al centro di una polemica per un tatuaggio fatto insieme a un’amica, che conteneva un errore. L’influencer ha prima affermato di averlo voluto proprio in quel modo, ma poi ha ammesso di aver sbagliato, creando un certo scompiglio tra i followers. Insomma, Chiara è sempre presente sui social e in questi giorni è in vacanza con alcuni amici a Mykonos. Poco fa ha letteralmente fatto impazzire i suoi followers con una serie di scatti in cui è stata ripresa sott’acqua mentre nuota e cammina. Il suo mini costume bianco e il suo lato B da urlo hanno scatenato i like e i commenti dei fan: scopriamo insieme le foto mozzafiato dell’influencer.

Chiara Nasti fotografata sott’acqua: mini costume bianco e lato B in primo piano, gli scatti da urlo dell’influencer

Chiara Nasti sa sempre come far impazzire i suoi fan. La bella influencer napoletana è solita condividere con i suoi followers tutto quello che fa, comprese le foto e i video in cui mette in mostra il suo corpo mozzafiato e le sue forme esplosive. Proprio come ha fatto poco fa, quando ha condiviso su Instagram un post in cui ci sono tre scatti davvero da capogiro. L’inquadratura è molto particolare, perché l’influencer è stata ripresa mentre cammina in mare e la fotocamera è posta sotto il livello dell’acqua, per cui inquadra in primo piano il suo lato B perfetto. Chiara indossa un mini costume bianco che copre il minimo indispensabile, rendendo le foto davvero seducenti. Nella prima, l’influencer tiene per mano un misterioso ragazzo, mentre nelle altre due è sola e mostra il suo fisico mozzafiato sott’acqua.

Inutile dire che il post ha scatenato i like e i commenti dei fan, che sono letteralmente impazziti davanti a tanta bellezza e sensualità. Del resto, come dar loro torto?