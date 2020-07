Cristiano Ronaldo mostra ai suoi fan il suo nuovo ‘gioiello’: lo yatch extra lusso del campione di calcio ha lasciato tutti senza parole. Date un’occhiata!

Cristiano Ronaldo è il calciatore portoghese, attaccante della Juventus, ritenuto uno dei migliori calciatori di tutti i tempi: sapete che ha vinto il Pallone d’oro, il premio calcistico assegnato al miglior calciatore al mondo, per ben cinque volte? E’ un vero mito del calcio a livello mondiale! E’ da diverso tempo fidanzato con Georgina Rodriguez: la giovane classe ’94 era la commessa del negozio Gucci, dove il CR7 era solito fare shopping. Si sono conosciuti così ed è stato amore a prima vista: Georgina e Cristiano sono diventati genitori di Alana, primogenita per la ragazza, quarto figlio invece per il calciatore che è papà di Cristiano Junior ed i due gemelli Eva e Mateo. Insieme formano una coppia magnifica e nelle ultime ore hanno attirato l’attenzione di tutti mostrandosi su un mega yatch il cui costo fa davvero girare la testa!

Cristiano Ronaldo: “Realizza i tuoi sogni”, lo yatch extra lusso lascia senza parole i fan

Cristiano Ronaldo ha lasciato letteralmente senza parole i suoi oltre 230 milioni di follower: il calciatore, per cinque volte Pallone d’Oro, ha pubblicato un post su Instagram davvero incredibile. E’ insieme alla sua dolce metà, Georgina Rodriguez, su un mega yatch di lusso. Le dimensioni della barca sono incredibili, per non parlare del costo da capogiro. In inglese, il campione scrive: “Realizza i tuoi sogni con una compagnia speciale”. E’ questa la didascalia allo scatto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Siete curiosi di vederla? Ecco il post:

Secondo quanto rivela Fanpage si tratta di una Azimut Benetti, modello grande. Il mega yatch è lungo 35 metri e pronti a conoscere il valore della barca di lusso? Il nuovo ‘gioiello’ di Cristiano Ronaldo ha un valore di ben 12 milioni di euro, salvo tasse e personalizzazioni o richieste particolari. Si rilassa così la famiglia Ronaldo: il calciatore si è concesso un pò di vacanza prima di tornare sul campo!