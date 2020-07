È finita tra i due amatissimi attori? L’indiscrezione preoccupa i fan; ecco cosa è emerso.

Le serie tv spagnole stanno conquistando sempre più il pubblico italiano e, tra le più amate, ci sono senza dubbio La Casa di Carta e Elite. I fan più attenti sapranno sicuramente che tra due protagonisti di entrambe le serie è scoppiato l’amore! Parliamo di Maria Pedraza e Jamie Lorente, entrambi diventati famosi proprio grazie ai ruoli di Alison Parker e Denver. Li abbiamo poi rivisti in Elite, dove hanno interpretato Marina e Nano. Ma è anche fuori dal set che i due si sono mostrati spesso insieme. Sì, perché i due attori sono una coppia dal 2018, dopo essersi conosciuti proprio sul set de La Casa de Papel. Nelle ultime ore, però, un gossip sta facendo il giro del web: la loro storia d’amore è al capolinea? Scopriamo di più.

È finita tra Maria Pedraza e Jamie Lorente? I due protagonisti di La Casa di Carta sono legati dal 2018, ma qualcosa sembra essere andato storto. Secondo la testata spagnola ‘E!Online’, non solo i due attori avrebbero prenotato vacanze separate, dopo aver trascorso la quarantena insieme a Madrid, ma amici vicini alla coppia avrebbero confermato la distanza tra loro. Anche il settimanale Chi ha parlato della probabile rottura tra i due attori, lasciando tutti con un dubbio: “crisi passeggera o decisione definitiva?”.

Dai social dei due attori non trapela nulla, per il momento. Ma i fan della coppia sono sicuri che rivedranno presto insieme i loro beniamini. E voi, avete seguito Maria e Jamine in Elite e ne La Casa di Carta?