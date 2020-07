Elettra Lamborghini in spiaggia in Puglia è stata totalmente ‘travolta’ dai suoi fan: quello che succede è incredibile, è intervenuta anche la sicurezza!

E’ diventata ormai una star indiscussa nel panorama musicale italiano: Elettra Lamborghini ha infiammato il Palco dell’Ariston con la sua esibizione ‘bollente’. La cantante ha portato il twerk al Festival di Sanremo ed ha fatto ballare il pubblico in studio e da casa: Elettra è una vera bomba e si è creata un vastissimo pubblico, è diventata una star anche sui social. Il suo profilo Instagram conta oltre 5 milioni di followers che ogni giorno ammirano le fotografie che pubblica la giovane ma soprattutto che si divertono a seguire le sue stories che hanno sempre una vena ironica. Nella giornata di ieri, 17 luglio, la cantante si trovava su una spiaggia pugliese: la spiaggia era piena di persone, tutte per lei. Sapete cosa è accaduto? Vi sveliamo tutto…

Elettra Lamborghini in spiaggia, quello che succede è incredibile: interviene la sicurezza

Ovunque va, è in grado di radunare masse di adulti e giovani disposti a tutto pur di scattare un selfie con lei. Ieri mattina, 17 luglio, Elettra Lamborghini si è concessa una giornata al mare in Puglia: i presenti in spiaggia hanno notato la sua presenza e si sono mossi in massa per poterla salutare e scattare una fotografia insieme a lei. Tantissimi ragazzini si sono accalcati per vedere la loro cantante preferita da vicino. La Lamborghini è sempre stata molto disponibile con i suoi fan e così ha deciso di accontentare tutti: è stato però necessario l’intervento della sicurezza per evitare che Elettra venisse totalmente ‘travolta’ da tutti i suoi fan e dall’affetto che volevano dimostrargli. “Ragazzi così non va bene” urla la sicurezza ai giovani presenti in spiaggia, la cantante con le mani invita tutti ad indietreggiare: incredibile quello che succede, la ‘twerking queen’ è ormai una delle star più amate dagli italiani.

Sapete che tra poco la famosa cantante si sposa? Ebbene sì, sta organizzando il suo matrimonio con il famosissimo deejay Afrojack. Innamorati persi l’uno dell’altra, lui negli ultimi giorni le ha fatto una dichiarazione d’amore proprio sui social: ha commentato una fotografia pubblicata dalla cantante complimentandosi “Sei la donna più bella del mondo“. Elettra e Nick sono una delle coppie più belle attualmente!