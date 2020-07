Emma Marrone si mostra come non ha mai fatto prima: “Io sono questa”

Emma Marrone ha pubblicato una stories su Instagram in cui si è mostrata come non ha mai fatto prima: “Io sono questa”, ecco la foto

Emma è una delle cantanti più amate e apprezzate dal pubblico italiano. La cantante è divenuta celebre grazie alla vittoria nel talent show Amici di Maria De Filippi. Subito dopo l’esperienza nel programma di Canale 5, si è esibita sul palco dell’Ariston di Sanremo, vincendo con il brano “Non è l’inferno“. Emma, di recente, ha esordito anche nel mondo del cinema, recitando nel film “Gli anni più belli“, diretto da Gabriele Muccino. La sua prestazione è stata sopra le righe ed ha sorpreso anche il regista stesso. La Marrone, inoltre, è molto seguita sui social network, in particolare su Instagram, dove conta oltre quattro milioni di seguaci.

Emma Marrone si mostra come non ha mai fatto prima

Emma risulta essere molto amata soprattutto per la sua spontaneità. La Marrone si è sempre mostrata senza filtri, arrivando al cuore dei suoi seguaci. C’è un modo però in cui la cantante non si era mai mostrata. Emma, poche ore fa, ha pubblicato una stories su Instagram in cui si mostra con le mani tutte sporche di salsa. La cantante probabilmente stava mangiando con le mani ed ha deciso di pubblicare la foto sul popolare social network, scrivendo: “Io sono questa“. La storia sicuramente sarà stata apprezzata dai suoi seguaci.

Lo scatto di Emma è stato così apprezzato che la cantante ha deciso di pubblicare un post sul popolare social network, scrivendo: “Se non ti sporchi le mani vivi solo a metà“. La foto ovviamente è divenuta virale in poco tempo ed ha raggiunto migliaia di like. Una foto che mostra la Marrone in tutta la sua semplicità ed è per questo che i fan la apprezzano.