Giorgia Crivello mostra il lato B punto dalle zanzare: quanti segni! Il post su Instagram non passa inosservato.

Ammettiamolo: le punture di zanzare rientrano tra gli aspetti più fastidiosi della bella stagione. Ma c’è chi, come la bellissima Giorgia Crivello, riesce ad ironizzare. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, seguito da ben 275 mila followers, l’influencer e modella ha pubblicato degli scatti che non sono passati affatto inosservati. Nel primo, la fidanzata di Stefano Laudoni si mostra in costume, sfoggiando un fisico scultoreo. Ma è nel secondo scatto che la Crivello mostra i fastidiosi segni delle punture di zanzare che ha appena ricevuto! Una proprio lì, sul suo lato B! Diamo un’occhiata al ‘singolare’ post condiviso dalla bellissima Giorgia.

Giorgia Crivello mostra il lato B punto dalle zanzare: gli scatti su Instagram scatenano i fan

“Quanto gli piaccio alle zanzare“. È quello che Giorgia Crivello ha scritto nel suo ultimo post pubblicato su Instagram. Un post decisamente ‘particolare’. Sì, perché la bellissima infuencer ha mostrato ai fan le punture ricevute dai fastidiosi insetti. In particolare, la Crivello ha zoomato sul suo perfetto lato b. Inutile dire che il post ha scatenato i commenti dei numerosi followers della modella. Guardate con i vostri occhi:

Eh si, ve l’avevamo detto! Difficile passare inosservati per la bellissima Giorgia Crivello, che è legata sentimentalmente al cestista Stefano Laudoni. Gli appassionati di gossip ricorderanno senz’altro le numerose frecciatine social che si sono lanciate Giorgia e l’ex fidanzata di Stefano, Valentina Vignali. Ma nel cuore del bel Laudoni, ora, c’è solo Giorgia: la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele e i due si mostrano spesso anche sui social, per la gioia dei fan della coppia.

E voi, cosa aspettate a seguire la Crivello sul suo profilo ufficiale di Intagram? È ricco di contenuti interessanti, non ve ne pentirete!