Incantevole come sempre: Ilary Blasi ha infiammato i social questa mattina con un buongiorno davvero unico in costume! Date un’occhiata alla ripresa della famosa conduttrice…

Non smette mai di sorprendere la magnifica showgirl, capace di infiammare i social con un semplice selfie. Ilary Blasi è una vera dea: la conduttrice e modella oltre ad avere un viso meraviglioso, vanta delle curve mozzafiato! Sui social è molto attiva e si diverte a pubblicare scatti della vita di tutti i giorni, mostrandosi anche in costume o con ‘scollature particolari’. E’ la moglie dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti: insieme formano una coppia pazzesca allargata con i loro tre splendidi figli. Sapete che in questi giorni sono in vacanza? I giorni di relax al mare di Ilary stanno facendo impazzire i fan della showgirl che la seguono costantemente su Instagram. La ripresa dall’alto questa mattina ha fatto girare la testa a molti….date un’occhiata!

Ilary Blasi in costume: la ripresa dall’alto incanta i follower

Bionda, occhi azzurri, fisico scolpito ed un sorriso mozzafiato: Ilary Blasi è una delle donne più belle e desiderate d’Italia. La conduttrice è in vacanza al mare e sta regalando riprese e scatti ai suoi follower che non riescono a resistere a tanta bellezza! Sapete come ha dato il buongiorno oggi 18 luglio? Una ripresa dall’alto mentre è sul lettino in spiaggia ha fatto girare la testa a molti…Siete curiosi di ammirare la sua bellezza? Guardate qui:

Indossa un costume davvero bello: è color arancione e rosso ed ha una forma particolare. Sempre alla moda la splendida Ilary che diversi giorni fa, ad un party, ha sfoggiato un look davvero inedito lasciando senza parole gli invitati!