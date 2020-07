Nicola Vivarelli rompe il silenzio su Gemma Galgani: ecco come vanno le cose tra i due protagonisti del Trono Over, la rivelazione inaspettata spiazza i fan.

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sono senza alcun dubbio due dei maggiori protagonisti della passata edizione di Uomini e Donne. Il giovane toscano, che nella vita è un Ufficiale della Marina Mercantile, si è presentato al Trono Over del dating show di Canale 5 per corteggiare Gemma, protagonista indiscussa delle ultime edizioni del programma. La significativa differenza d’età tra i due, 26 anni lui e 70 lei, ha fatto molto discutere i fan della trasmissione di Maria De Filippi, molti dei quali hanno dato poco credito a questa conoscenza, non credendo al reale interesse tra i due. Dal canto loro, però, Nicola e Gemma si sono sempre dimostrati molto presi l’uno dall’altra, sia durante il programma, sia dopo, quando sono stati più volte beccati a passeggiare insieme per strada, segno che la loro frequentazione è continuata anche a telecamere spente. Negli ultimi giorni si sono rincorse voci di una possibile crisi tra i due, cosa che poi è stata smentita da un’intervista della coppia sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. Poco fa, però, Nicola ha deciso di rompere il silenzio sulla situazione attuale tra lui e la ‘dama’, facendo un’inaspettata rivelazione, che ha spiazzato i fan: ecco le sue parole nel dettaglio.

Nicola Vivarelli rompe il silenzio su Gemma Galgani: ecco come stanno le cose tra i due, la rivelazione inaspettata

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani stanno proseguendo la loro conoscenza anche fuori dagli studi di Uomini e Donne? Questa è sicuramente la domanda che si pongono i fan del dating show di Canale 5, curiosi di sapere come vanno le cose tra i due protagonisti del Trono Over. Poco fa ci ha pensato proprio Nicola a rompere il silenzio e a spiegare come stanno le cose tra lui e Gemma. Il giovane ufficiale della Marina ha fatto delle storie Instagram in cui ha rivelato che al momento Gemma non vuole fargli visita. Nicola ha raccontato di essere stato invitato a casa di alcuni amici e di aver chiesto alla ‘dama’ di raggiungerlo, ma lei ha preferito evitare: “Io vorrei che Gemma fosse qui con me, è la prima cosa che vorrei. Purtroppo però, nonostante i ripetuti inviti, lei non vuol venire attualmente. Io, più che invitare, non so che fare”, ha detto Nicola.

Le parole di Nicola hanno spiazzato i fan del programma. C’è dunque aria di crisi tra lui e Gemma? Non ci resta che attendere l’eventuale replica della Galgani per scoprire ulteriori dettagli sulla loro situazione.