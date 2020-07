Nilufar Addati si spoglia: il riflesso dello specchio mostra tutto

Nilufar Addati si spoglia su Instagram: il riflesso dello specchio mostra tutto, fan in visibilio per la foto pubblicata dall’ex tronista

Nilufar è divenuta famosa grazie a Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La napoletana partecipò prima come corteggiatrice durante il trono di Mattia Marciano, ma non riuscì a fare breccia nel cuore del tronista, e poi le fu offerto il trono. Il suo percorso fu lungo e travagliato, caratterizzato da non poche polemiche. Nilufar, infatti, scelse Giordano Mazzocchi, ma subito dopo l’esperienza a Uomini e Donne ci fu una segnalazione su di lei. Secondo il racconto di uno dei suoi corteggiatori, infatti, i due si frequentavano durante il percorso nel programma e la napoletana faceva anche ampie promesse. La segnalazione recò dolore a Nilufar, che è stata molto male ed è riuscita ad uscirne solo grazie all’aiuto di Giordano. I due poi partecipato a Temptation Island, dal quale uscirono insieme.

Nilufar Addati si spoglia: la foto su Instagram

L’ex tronista di Uomini e Donne è molto seguita sui social. Su Instagram, ad esempio, conta oltre un milione di seguaci ed è una delle influencer e modelle più seguite sui social network. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Ieri pomeriggio, l’ex tronista ha pubblicato una foto che ha fatto ‘furore’ sul popolare social network. Nilufar, infatti, si è spogliata ed ha scattato una foto davanti allo specchio. Il riflesso ovviamente ha mostrato tutte le forme dell’ex tronista. Un fisico perfetto, una forma invidiabile e un viso angelico: Nilufar ha conquistato tutti i suoi seguaci con questo scatto.

La foto in poche ore ha raggiunto più di novantamila like e tra i commenti quasi tutti si sono complimentati con l’ex tronista del programma di Maria De Filippi.