Uomini e Donne, brutte notizie per Gemma Galgani: è stato beccato proprio con lei, ecco cosa è successo.

Uomini e Donne è in vacanza e tornerà a settembre, ma i protagonisti dell’ amata trasmissione di Maria De Filippi continuano ad essere al centro del gossip. La più chiacchierata di tutti è senza dubbio lei, Gemma Galgani, la regina del Trono Over. A giugno, l’abbiamo lasciata nel bel mezzo della conoscenza con Nicola Vivarelli, il 26 enne che in chat si è presentato col nome di Sirius. In tanti si chiedono se e come stia procedendo la frequentazione tra i due, ma, nel frattempo, sui social è spuntato un nuovo gossip che riguarda Gemma. O meglio, un suo ex corteggiatore. Si tratta di Pietro Fizzotti, che in una foto apparsa su Instagram è stato beccato con Antonella Brini, una dama del Trono Over con cui Gemma non va affatto d’accordo! Le due hanno litigato pesantemente in passato. Come la prenderà la Galgani? Scopriamo di più.

Uomini e Donne, brutte notizie per Gemma Galgani: un suo ex corteggiatore beccato con la ‘rivale’ Antonella

Non c’è affatto simpatia tra Gemma e Antonella, le due dame del trono Over di Uomini e Donne. Al contrario, le liti tra le due nello studio di Canale 5 sono state davvero numerose. “Colpa” di Jean Pierre, ex corteggiatore di Gemma, che però è uscito anche con Antonella. La rivalità tra le due si è fatta sempre più accesa e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe anche aumentare. Il motivo? Antonella potrebbe aver “rubato” un altro ex corteggiatore alla Galgani. Si tratta di Pietro Fizzotti, col quale appare in alcuni scatti postati su Instagram da una fanpage a lei dedicata e anche dallo stesso cavaliere. Date un’occhiata:

Ovviamente, negli scatti non vi è nulla di eclatante e i due potrebbero essersi incontrati anche in amicizia. Ma come la prenderà Gemma? Nella trasmissione, la Galgani ha accusato più volte la dama di essersi intromessa nella storia con Jean Pierre. Sarà infastidita dal gesto della sua ‘rivale’ Antonella o, oramai, nei suoi pensieri c’è spazio solo per Nicola? Non ci resta che attendere le prossime news!