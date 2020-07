Uomini e Donne, ex tronista discusso diventerà di nuovo papà: l’annuncio

Un’ex tronista di Uomini e Donne molto discusso diventerà papà per la seconda volta: ecco di chi si tratta e il suo annuncio

Uomini e Donne è uno dei programmi di punta della rete del Biscione. Il dating show va in onda dal 2000 ed è condotto da Maria De Filippi. In origine, il format era dedicato esclusivamente ai tronisti e alle troniste. Nel 2010 c’è stata poi l’introduzione del trono over, dedicato alle dame e ai cavalieri. Tale format ha avuto un successo straordinario, superando in termini di ascolti anche il trono classico. Nel corso degli anni si sono susseguiti moltissimi tronisti e troniste, alcuni hanno fatto proprio la storia del programma.

Uomini e Donne, ex tronista diventa papà per la seconda volta

Uno dei tronisti più famosi e soprattutto più discussi della storia del programma è sicuramente Giovanni Conversano. L’uomo era reduce dal reality show Campioni, il sogno ed aveva già partecipato al programma come corteggiatore di Serena Enardu. Quest’ultima risultò alla fine essere la sua scelta. La loro storia d’amore non è andata a buon fine, tanto che, a distanza di anni, si mandano ancora frecciatine a distanza. L’ex calciatore si è poi legato sentimentalmente a Giada Pezzaioli. I due hanno avuto anche un figlio, Enea, e sui social hanno annunciato che presto diventeranno genitori bis.

Conversano ha scritto sul popolare social network: “La quarantena ha dato i suoi frutti. Abbiamo riscoperto ‘la vita’. Che siano uno o due non ha importanza, l’amore non ha limiti”. La Pezzaioli, invece, ha scritto: “La nostra famiglia sta crescendo insieme al nostro amore e ad Enea che presto sarà il fratellino maggiore di casa Conversano-Pezzaioli”. Uno splendido annuncio al quale vanno tutti i complimenti e gli auguri della redazione di Sologossip.