Valerio Staffelli, avete mai visto sua moglie? Spunta la foto ricordo

Avete mai visto la moglie di Valerio Staffelli? L’inviato di Striscia la Notizia ha pubblicato una foto ricordo su Instagram

Valerio Staffelli è nato a Milano il 15 ottobre del 1963. Ha esordito a Radio Capo Nord Milano, poi ha esordito come attore televisivo e cinematografico con il varietà Sponsor City e la sit com Diego 100% con Diego Abatantuono. Il suo successo però è legato a Striscia la Notizia, tg satirico diretto da Antonio Ricci in onda su Canale 5. Inizia il suo lavoro da inviato per Striscia la notizia nella stagione 1996/97. Diviene famoso soprattutto per il suo ruolo di portatore del Tapiro d’Oro, premio satirico consegnato a persone che a giudizio della redazione del programma hanno compiuto o subito qualcosa di originale e di non propriamente positivo. Le reazioni delle persone ‘attapirate’ sono spesso imprevedibili: c’è chi accetta la statuetta vantandosi di averla vinta (qualcuno addirittura ne fa collezione), c’è poi chi tenta di sottrarsi senza rilasciare dichiarazioni e chi addirittura manifesta reazioni violente ai danni del giornalista. In 25 edizioni di Striscia la Notizia, ha eseguito 1305 consegne del Tapiro d’Oro. Dal 2007, inoltre, si occupa di fare inchieste per il programma di Antonio Ricci.

Valerio Staffelli, avete mai visto sua moglie?

Staffelli è sposato con Matilde Zarcone. I due si sono conosciuti nei primi anni Novanta, durante la festa di compleanno dell’ex calciatore dell’Inter Nicola Berti. Valerio e Matilde inizialmente si sono trovati antipatici, ma poi, complice il tempo, hanno cominciato a frequentarsi e conoscersi meglio, finendo con l’innamorarsi l’uno dell’altra. Nel 1994 sono convolati a nozze e, dopo appena due anni, hanno avuto il primo figlio, Riccardo. Nel 1998, invece, è arrivata Rebecca, la seconda figlia della coppia. Rebecca è molto famosa sui social ed ha avviato, come il padre, la carriera televisiva. Anche la mamma in passato è stata in televisione: la Zarcone, infatti, è stata una valletta di Buona Domenica, programma televisivo allora condotto da Lorella Cuccarini e Marco Columbro. Le apparizioni televisive, però, sono durate poco, perchè poi ha conosciuto Staffelli e si è allontanata dalla televisione per dedicarsi alla famiglia.

Per chi non conoscesse la moglie di Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia ha pubblicato di recente una foto sul suo account Instagram. Il personaggio televisivo ha scritto: “Al matrimonio di amici, io e la mia signora qualche tempo fa, in una galassia lontana lontana…”. Staffelli ovviamente non perde mai il senso dell’umorismo. La foto ha ricevuto tanti like e tra i commenti molti si sono complimentati con Staffelli e con la moglie. La figlia Rebecca somiglia molto a lei.