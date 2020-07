Chi è Teresa Magni, la bellissima nuova compagna di Leonardo Pieraccioni: scopriamo insieme l’età, la carriera e qualche curiosità sul suo conto

Come vi dicevamo prima, negli ultimi giorni, Leonardo Pieraccioni è stato raggiunto dagli occhi indiscreti del settimanale di gossip ‘Diva e Donna’ di Cairo Editore. L’artista è risultato essere in compagnia di una bellissima donna, che secondo molti somiglierebbe in modo incredibile alla sua ex moglie Laura Torrisi. Leonardo e Laura vi ricordiamo che sono stati insieme per ben sette anni, salvo poi decidere di separarsi. In questi giorni Leonardo è stato paparazzato in compagnia della nuova compagna sulle spiagge di Forte Dei Marmi. Stando a quanto dichiarato dal settimanale Diva e Donna i due si starebbero frequentando già da due anni, ma entrambi avrebbero deciso di tenere lontano dai riflettori questa storia d’amore. Leonardo e Teresa Magni sembrano essere davvero una bella coppia e dalle foto pubblicate dal settimanale i due appaiano molto innamorati e affiatati. Lei è una donna davvero stupenda!

Chi è Teresa Magni la compagna di Leonardo Pieraccioni: età, carriera e curiosità

Sono davvero pochissime le informazioni che si conoscono sul conto di Teresa Magni, la donna infatti è del tutto estranea al mondo dello spettacolo. Sappiamo dirvi che Teresa ha 39 anni e sono quindi 16 gli anni di differenza che intercorrono tra lei e Leonardo Pieraccioni. Non sappiamo di cosa si occupa la donna, ma ciò che è certo è che non ha familiarità con il mondo dello spettacolo, anzi. Nonostante la sua relazione con Pieraccioni, la donna è molto riservata, ha un Account ufficiale instagram blindatissimo e per questo motivo è quasi impossibile scoprire qualcosa in più su di lei. Da quello che però i giornali riportano sappiamo che la donna vive a Firenze ed è molto vicina proprio all’attore e regista, forse è così che si sono conosciuti. C’è da dire oltretutto che la Magni ha una figlia di nome Anna e dovrebbe essere più o meno coetanea della figlia di Leonardo.

Dalle foto apparse sul giornale possiamo dirvi che la donna è molto bella e affascinante, il fisico è tonico e scolpito. Hai capelli corvini e la pelle olivastra. In alcuni tratti somiglierebbe a Laura Torrisi, in altri forse a Cristina Buccino. In ogni caso sembra essere una donna davvero bellissima e non possiamo che aspettare e sperare che uno dei due prima o poi decida di ufficializzare la loro relazione