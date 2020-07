Dopo la fine della sua storia d’amore con Ugo Abbamonte, Chiara Nasti ha una nuova fiamma: su Instagram, la loro prima foto di coppia.

Se ne parlava da alcuni giorni, soltanto adesso ne abbiamo la conferma: Chiara Nasti ha una nuova fiamma. Dopo la fine della sua storia d’amore con Ugo Abbamonte, sembrerebbe proprio che l’influencer napoletana abbia ritrovato nuovamente il sorriso. In realtà, qualche giorno fa, lo aveva detto esplicitamente. Adesso, finalmente, sappiamo il perché. Proprio in questi ultimi giorni, la sorella maggiore di Angela, ex tronista di Uomini e Donne, è a Mykonos in compagnia di alcune sue amiche. Ed anche del suo nuovo fidanzato. Ad ufficializzare il tutto è stata la diretta interessata. Che, pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, ha condiviso la prima foto di coppia ufficiale. Ecco di che cosa parliamo.

Chiara Nasti, la prima foto con la sua nuova fiamma: chi è

Su Instagram, lo sappiamo, Chiara Nasti è sempre molto attiva. È proprio sul suo canale social ufficiale che l’influencer napoletana non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa che riguarda la sua vita. Non soltanto, quindi, immensi scatti fotografici che descrivono la sua immensa bellezza, ma anche foto che riguardano la sua vita privata. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di condividere uno scatto con la sua nuova fiamma. Come dicevamo precedentemente, se ne parlava spesso in questi ultimi giorni. A voler dare la conferma, però, è stata la diretta interessata. Tramite un’Instagram Stories condivisa sul suo canale social ufficiale, la giovane influencer napoletana ha voluto pubblicare la prima foto di coppia. Siete curiosi di saperne di più anche voi? Diamoci uno sguardo insieme.

Ebbene si. Dopo la fine della sua storia d’amore con Ugo Abbamonte, Chiara Nasti si lascia immortalare proprio con Nikla Dorsh, giovane centrocampista tedesco. ‘Amore mio’, scrive l’influencer napoletana a corredo di questo scatto che li ritrae insieme in piscina.