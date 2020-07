Come Sorelle, quali sono le anticipazioni della terza puntata della serie turca che andrà in onda mercoledì 22 Luglio? Tutti i dettagli.

Siamo quasi giunti agli sgoccioli di questa fantastica serie televisiva turca. Dopo l’immenso successo di Can Yaman, Daydreamer e di tutte le fiction con lui come attore protagonista, pochissime settimane fa, è sbarcata in Italia un’altra serie evento che ha le sue stesse origini. Stiamo parlando, infatti, di ‘Come Sorelle’. Incentrato sulla storia di tre giovani ragazze che vengono a sapere di essere sorelle in età adulta e sull’omicidio del signor Tekin, la fiction sembra stia incuriosendo milioni di telespettatori. Tanto da registrare, nel corso della prima e della seconda puntata, dei veri e propri record in termini di ascolti. Come andrà, però, la terza? Ovviamente, fino a questo momento, non possiamo darvi alcuna notizia certa. In attesa di scoprirlo, però, è bene che voi sappiate cosa accadrà nel corso del terzo appuntamento Ecco, siete proprio curiosi di scoprire tutte le anticipazioni? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Anticipazioni Come Sorelle terza puntata, cosa vedremo mercoledì 22 Luglio

Se nel corso della seconda puntata di Come Sorelle abbiamo assistito a dei veri e proprio colpi di scena, sembrerebbe che anche la terza puntata non sia affatto da meno. Perché, cosa accadrà? Beh, vi anticipiamo, davvero di tutto. Ma cerchiamo di procedere con ordine. Vi informiamo col dirvi, innanzitutto, che Sinan riuscirà ad uscire dal carcere. Seppure il suo arresto e il burrascoso rapporto con il padre, non ci saranno prove che fanno realmente credere che sia stato lui ad aver ucciso il signor Tekin, marito di Ipek. Ma non è affatto finita qui. La madre biologica delle tre ragazze, infatti, riuscirà ad uscire di prigione. Però, non riuscirà affatto a riallacciare i rapporti con le sue figlie. Cemal, infatti, l’obbligherà a non doverle vedere. Infine, momento tanto atteso e tanto desiderato, Cilem incontrerà Azra. Dopo l’inganno della sua amica, le due giovani ragazza si incontreranno in un ristorante. E, vi assicuriamo, il loro incontro sarà davvero memorabile.

Insomma, i presupposti ci sono tutti: la terza puntata di Come Sorelle sarà davvero imperdibile.