Chiara Ferragni e Fedez sono certamente due dei personaggi più in vista e seguiti dell’ultimo decennio. Artisti, influencer, imprenditori e soprattutto genitori, i due ragazzi sono ormai diversi anni che stanno insieme e che condividono il loro amore e la vita quotidiana insieme al figlio Leone. I due si sono incontrati grazie ad una rima piuttosto divertente del cantante in una sua Hit, che tirava in ballo proprio il cane della Ferragni. Da allora non si sono mai separati, anzi, sono apparsi sempre più uniti e complici. Questo è il motivo per cui spesso e volentieri appaiono insieme per attività benefiche e per progetti sociali che hanno tante volte fatto parlare di loro come una coppia modello, mentre in altre occasioni sono stati spesso oggetto di critiche veraci. Non ultima la polemica che ha investito l’influencer circa i suoi viaggi nei musei Italiani, prima a Roma in compagnia di Fedez e di alcuni amici e poi anche negli Uffizi, stavolta però per questioni lavorative.

Ci capita spessissimo di vedere delle Stories sul profilo ufficiale Instagram di Fedez o di Chiara in cui si difendono e spalleggiano vicendevolmente e stavolta non fa eccezione. In particolare qualche giorno fa l’influencer si è recata con il suo staff di lavoro agli Uffizi di Firenze per un progetto lavorativo di cui attualmente non si sa ancora nulla. Dopo averla vista lì, la stampa si è letteralmente scatenata e alcuni titoli giornalistici non sono stati molto graditi dalla coppia e in particolare dal marito Fedez. L’uomo ha infatti voluto spendere un paio di parole per difendere la moglie e per spiegare quanto accaduto. Anche lui ha sottolineato il fatto che la moglie fosse li per alcuni progetti lavorativi ancora top secret.

E a chi ha speso parole poco carine nei confronti della Ferragni ha voluto dire questo: “Partiamo dal presupposto che a mio parere le priorità del nostro Paese, dell’informazione e dell’indignazione, dovrebbero essere altri, soprattutto in questo momento… Ma andiamo con ordine. Allora il titolo di questo giornale dice ‘Chiara Ferragni riduce il Botticelli ad un tormentone Social’, ancora non ho capito che cazzo sia un tormentone social, ma va beh. Altro articolo. Il problema non è la Ferragni, il problema sono gli Uffizi. E allora mi chiedo perché ca**o avete messo Chiara Ferragni nel titolo avere come priorità. Mettete gli Uffizi nel titolo! Sapete perché non mettete gli Uffizi, perché se altrimenti l’articolo l’avrebbero letto molte meno persone… il problema è che sono questi giornalisti ad aver bisogno di Chiara Ferragni da inserire forzatamente in un articolo per vendere quattro copie di me**a in più. Voi siete la Cloaca e la deriva del giornalismo“. Insomma un attacco davvero durissimo quello del cantante con probabilmente è stanco di tutte queste polemiche che da tempo ormai investono la sua famiglia.