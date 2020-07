Giulia Provvedi sorridente al mare: fisico da urlo, lo scatto in costume fa impazzire i fan, boom di like per il post appena pubblicato su Instagram.

Giulia Provvedi e sua sorella Silvia sono amatissime dal pubblico e molto popolari sui social. Il loro profilo Instagram condiviso conta quasi 1 milione e mezzo di followers, il che dimostra il loro grande successo. Le due gemelle, diventate famose grazie alla loro partecipazione a X Factor e poi all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, sono due personaggi televisivi affermati ormai, tanto che sono state scelte anche come giudici del famoso ‘muro’ di ‘All Together Now’. Oltre ad essere conosciute per le loro esperienze in tv, però, le ‘Donatella’ sono anche amate e apprezzate per la loro incredibile bellezza. Entrambe hanno un corpo da urlo e spesso lo mostrano anche sui social, pubblicando scatti che fanno girare la testa ai loro tantissimi fan. Le due sorelle sono molto attive su Instagram e condividono ogni momento della loro giornata e del loro lavoro. Solitamente sono insieme, ma nell’ultimo post apparso sul loro profilo c’è solo Giulia, che sorride felice al mare: i suoi scatti in costume sono davvero da urlo, scopriamoli insieme!

Giulia Provvedi sorride felice al mare: ecco gli scatti in costume che mostrano il suo fisico da urlo

Giulia Provvedi sa sempre come far impazzire i suoi fan. La giovane influencer, da poco diventata zia della piccola Nicole, figlia di sua sorella Silvia, in queste ore si trova al mare e ha pubblicato poco fa alcuni scatti davvero incantevoli, in cui è in piedi in riva e sorride felice guardando l’obiettivo. Giulia è davvero bellissima anche in questa versiona acqua e sapone e indossa un costume due pezzi molto colorato, che esalta il suo fisico da urlo e le sue forme esplosive. Nelle due foto Giulia è di profilo e mostra il suo corpo mozzafiato, da far girare la testa a chiunque la guardi. Tantissimi i like e i commenti che hanno invaso il post della Provvedi in pochissimi minuti, a riprova del suo grande successo e dell’affetto con cui è seguita dai suoi fan.

‘Stupenda, perfetta e bellissima’ sono solo alcuni degli aggettivi che si leggono tra i tantissimi commenti al post di Giulia, che ha ricevuto una vera e propria pioggia di complimenti dai suoi followers, impazziti davanti alla sua bellezza.