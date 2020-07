Grande Fratello Vip, adesso è ufficiale: accadrà nella prossima edizione del reality show di Canale 5.

La notizia era nell’aria già da un bel po’ di settimane, ma con la presentazione dei palinsesti Mediaset ne abbiamo avuto la conferma. Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare in tv e lo farà già a settembre. Si tratta della quinta edizione della versione dedicata ai vip e a condurla sarà di nuovo lui, Alfonso Signorini, per il secondo anno consecutivo. Dopo il successo dell’edizione passata, segnata purtroppo dall’emergenza Coronavirus, il direttore di Chi è pronto a regalare un nuovo spettacolo ricco di sorprese…e di “vipponi”. Come anticipato dal conduttore in una diretta su Instagram un po’ di tempo fa, pare che anche stavolta entreranno nella casa personaggi super interessanti. Non ci resta che attendere notizie ufficiali per scoprire il cast completo, compresi gli opinionisti (potrebbe esserci di nuovo Pupo, ma non Wanda Nara). Ma c’è anche un’altra splendida notizia che riguarda il reality più spiato della tv: come per la scorsa edizione, anche la prossima andrà in onda ben due sere a settimana! Scopriamo quali!

Grande Fratello Vip, adesso è ufficiale: doppio appuntamento settimanale anche nella prossima edizione

Ebbene si, anche il GF Vip 5 andrà in onda due volte a settimana! Una novità assoluta introdotta per il GF Vip 4 e confermata anche per il prossimo, che partirà a settembre. Un doppio appuntamento super atteso dai telespettatori, che sono sempre appassionati alle avventure dei vip nella casa più spiata della tv. Ma in quali giorni della settimana potremo seguire il GF Vip? Prendere carta e penna: il reality andrà in onda il lunedì e il venerdì, proprio come è accaduto nella scorsa edizione. Un’ edizione, vinta dalla bellissima Paola Di Benedetto, ci ha regalato tantissime emozioni e colpi di scena. Cosa accadrà nella prossima e, soprattutto, chi saranno i vip che si metteranno in gioco nel reality più spiato della tv?

I nomi ufficiali non sono stati ancora resi noti, ma di indiscrezioni e ipotesi ne è pieno il web. Tra i nomi più chiacchierati, ci sono quelli di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. Ma, come abbiamo detto, non vi è stata al momento alcuna conferma o smentita. Non ci resta che attendere un po’ per scoprire i concorrenti ufficiali. E voi, chi vorreste spiare nella Casa più famosa della tv?