Ilary Blasi, la posa è molto ‘particolare’ e lascia a bocca aperta i fan: “Punti di vista”, ecco lo scatto imperdibile che la conduttrice ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram.

Ilary Blasi è sempre molto presente e attiva sui social ed è solita condividere sul suo profilo Instagram diversi momenti del suo lavoro e della sua vita quotidiana insieme alla sua famiglia. Tanti sono i video e le foto in cui la conduttrice è insieme ai suoi figli Cristian, Chanel e Isabel, o con il marito Francesco Totti, con il quale si scambia spesso commenti davvero imperdibili. I due formano una meravigliosa coppia e sono molto apprezzati anche per il loro amore, che non hanno problemi a dimostrare sui social e che presto sarà raccontato in una serie tv dedicata alla vita e alla carriera sportiva dell’ex capitano della Roma. Ilary in particolare utilizza molto Instagram e i contenuti che pubblica sono spesso originali e particolari, proprio come la foto che ha postato pochi minuti fa, in cui ha assunto una posa molto ‘singolare’, che ha lasciato i fan a bocca aperta: “Punti di vista”, ha scritto la conduttrice nella didascalia dello scatto. Cosa vorranno dire le sue parole? Continuate a leggere e lo scoprirete!

Ilary Blasi, la posa è molto particolare: “Punti di vista”, ecco lo scatto imperdibile appena pubblicato dalla conduttrice

Ilary Blasi ha lasciato a bocca aperta i suoi fan con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Sempre molto presente e attiva sui social, la conduttrice sta condividendo con i suoi followers diversi momenti delle sue vacanze estive, con foto e video che la vedono in barca o in spiaggia con la sua famiglia, o ancora intenta a fare la spesa al supermercato. Insomma, Ilary non si risparmia e spesso pubblica anche foto molto particolari. Proprio come quella appena condivisa, in cui la conduttrice ha assunto una posizione davvero difficile da comprendere. Nello scatto, infatti, Ilary è a testa in giù e fa la ‘verticale’. Sui suoi piedi, appoggiati al muro, c’è un cappello di paglia. La particolarità dello scatto è che la sua gonna lunga scivola giù e le nasconde la testa, finendo direttamente su un paio di stivali che sono appoggiati lì accanto. L’effetto finale è davvero singolare, giudicate voi stessi!

“Punti di vista”, scrive la conduttrice nella didascalia del suo post, che ha ottenuto in pochissimo tempo migliaia di like e tantissimi commenti da parte dei suoi followers, rimasti colpiti e incantati dall’originalità dello scatto.