In alcune delle sue ultime Instagram Stories, Serena Enardu si è mostrata in lacrime nel giorno del suo compleanno: l’emozione provata è davvero fortissima.

Proprio oggi, insieme alla sua sorella gemella Elga, Serena Enardu compie gli anni. Ebbene si. Proprio il 19 Luglio di ben quarantaquattro anni fa, è venuta al mondo l’ex tronista di Uomini e Donne. Una giornata, quindi, molto speciale per entrambe le sarde. Ma, in particolare, per la bellissima Serena. Che, alle prime ore del mattino, è stata accolta da una piacevolissima sorpresa. Da quando è ultimato il suo percorso al dating show di Canale 5, lo sappiamo, la Enardu ha cavalcato l’onda del successo. Tanto da essere, ancora adesso, uno dei personaggi televisivi più amati ed apprezzati sui social. Molto attiva sul suo canale Instagram, Serena non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi followers di tutto quanto le accade. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, in lacrime, ha voluto ringraziare i suoi sostenitori per questa forte emozione provata nel giorno del suo compleanno.

Serena Enardu in lacrime nel giorno del compleanno: cosa le è successo

In occasione del suo quarantaquattresimo compleanno, Serena Enardu ha ricevuto una splendida sorpresa o, per meglio dire, una piacevolissima conferma: l’immenso affetto dei suoi fan. Nonostante questo ultimo anno di vita sia stato particolarmente difficile, impegnativo ed intenso, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha mai perso il sostegno e il calore dei suoi followers. È proprio per questo motivo che, proprio nel giorno che compie gli anni insieme a sua sorella Elga, la bellissima Serena è stata letteralmente inondata di messaggi di stima e di affetto. Un gesto davvero inaspettato, quindi. E che, com’è giusto che sia, l’ha sciolta in una valle di lacrime.

‘Grazie, perché sto ricevendo tantissimi messaggi di stima, che a volte credo anche di non meritarmeli’, ha iniziato a dire Serena Enardu in lacrime a prova della forte emozione provata in questo giorno molto speciale per lei. ‘Grazie per farmi sentire così speciale. Grazie perché molte persone che non mi hanno mai vissuto, un pochino mi conoscono’, ha concluso l’ex tronista.