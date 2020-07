Simona Ventura conduce il GF Vip? Le parole che tolgono ogni dubbio arrivano proprio dalla conduttrice.

Ormai è ufficiale! Il Grande Fratello Vip 5 è pronto a tornare in tv già a settembre, con un doppio appuntamento settimanale, proprio come è accaduto con la quarta edizione. Una bella conferma per Alfonso Signorini, che sarà al timone del reality show di Canale 5 per il suo secondo anno consecutivo. Ma chi lo affiancherà in questa nuova avventura? Ebbene, nelle ultime ore, è spuntato il nome di Simona Ventura. Questo perché, dopo la pubblicazione dei palinsesti Rai, si è parlato di una Super Simo delusa dal poco spazio riservato a lei. TvBlog, inoltre, ha parlato di un incontro che avverrà a breve proprio tra la conduttrice e Signorini, per parlare di nuovi progetti. C’è chi, quindi, ha pensato che la Ventura potrebbe far parte del cast del prossimo GF Vip, come opinionista o, addirittura, come concorrente. A quanto pare, però, non c’è nulla di vero. A lasciarlo intendere è stata proprio Simona Ventura, con un post apparso sul suo profilo social ufficiale che ha lasciato pochi dubbi. Diamo un’occhiata.

Simona Ventura conduce il GF Vip? Arrivano le parole della conduttrice su Instagram

Simona Ventura farà parte del Grande Fratello Vip 5? La notizia si è diffusa un per po’ negli ultimi giorni, ma ormai possiamo dirlo: sembra proprio di no! Le voci sulla probabile partecipazione dell’amatissima conduttrice al reality hanno fatto il giro del web, nelle ultime ore, ma ci ha pensato proprio lei a metterle a tacere. Come? Con la sua solita ironia. Qualche ora fa, infatti, sul suo profilo ufficiale di Instagram, è apparso uno scatto molto ‘eloquente’. La Ventura ha condiviso un invitante piatto di mozzarelle, con la seguente didascalia: “Bufale estive…Un tanto al chilo”. Chiaro il riferimento alle notizie trapelate negli ultimi giorni. Date un’occhiata:

Eh si, un modo davvero originale per rispondere alle voci degli ultimi giorni. E, tra i like al post, sapete chi è spuntato? Proprio lui, Alfonso Signorini. Guardate un po’:

Insomma, sembra proprio che chi sperava di vedere SuperSimo al Grande Fratello Vip 5 resterà deluso. Non ci resta che attendere news ufficiali per scoprire tutte le novità della prossima edizione del reality show: dal cast agli opinionisti, anche stavolta Alfonso Signorini sta preparando uno spettacolo scoppiettante. E voi, chi vorreste ‘spiare’ nella Casa del GF?