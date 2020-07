Valerio Mastandrea, il terribile lutto che lo addolora: straziante messaggio dell’attore romano, ecco le sue emozionanti parole nel dettaglio.

Valerio Mastandrea è uno degli attori più amati e apprezzati del panorama cinematografico italiano. Le sue interpretazioni lasciano sempre il segno, com’è successo ad esempio nel film ‘Perfetti Sconosciuti’, o anche in ‘Figli’, che lo ha visto protagonista insieme a Paola Cortellesi, e in tanti altri lungometraggi ai quali ha preso parte. Simpatia, intensità e verità sono alcune delle sue caratteristiche principali come attore, e sono quelle che più lo hanno fatto amare dal pubblico. Ora, però, Mastandrea ha mostrato un altro lato di sé, più strettamente personale e ‘privato’, decidendo di scrivere pubblicamente una straziante lettera all’amico e collega Mattia Torre, scomparso tragicamente un anno fa all’età di 47 anni. Valerio, che era legatissimo a Torre, ha deciso di dedicargli un commovente messaggio su Twitter: ecco le sue parole nel dettaglio.

Valerio Mastandrea, il dolore per il grave lutto subito un anno fa: ecco lo straziante messaggio social dell’attore

Il dolore per la perdita dell’amico e collega Mattia Torre è ancora molto vivo nel cuore di Valerio Mastandrea, attore di spicco del cinema italiano. Lui che con Torre ci ha lavorato in diverse occasioni, mettendo in scena alcuni monologhi scritti da lui e facendo anche da protagonista nella serie Rai che racconta la sua malattia, ‘La Linea Verticale’, ha deciso di omaggiare il suo amico, scomparso un anno fa a causa di un cancro, scrivendogli una commovente lettera nella quale gli ha raccontato quello che è successo nel corso di questo anno in cui è mancato. Il lessico della lettera è molto particolare, come l’attore stesso conferma nelle prime righe: “Cerco un lessico che non esiste per sopportare il tempo che più non condividiamo io e te”, scrive. Il messaggio continua poi con una singolare descrizione di alcuni eventi che hanno caratterizzato il 2020, compresa l’emergenza Coronavirus, che viene raccontata da Mastandrea in un modo metaforico e commovente, con riferimenti a cose che solo lui e Torre possono conoscere. “Ho voluto solo provare a vedere se riuscivo a far apparire tutto quello che mi è mancato per un anno”, ha continuato Mastandrea, concludendo poi la lettera con un dolcissimo pensiero: “Sono molto fiducioso sul fatto che nel resto della mia vita io e te troveremo il modo di dirci le milioni di cose che avremmo da dire, nell’unico modo possibile. Il tuo”.

Impossibile non commuoversi leggendo la lettera di Mastandrea, che in modo metaforico e poetico ha messo per iscritto tutto il suo dolore e la nostalgia per la mancanza dell’amico Mattia Torre, regalando a tutti i lettori un momento intenso e pieno di emozione.