Pochissimi istanti fa, Alba Parietti ha condiviso su Instagram uno scatto inedito proprio in sua compagnia: l’emozionante dedica per lui.

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Alba Parietti non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche pochissimi istanti fa. Quando, con uno scatto davvero inedito, l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi ha speso delle parole davvero emozionanti e speciali per una persona a lei molto cara. Con una foto che li ritrae insieme diverso tempo fa, infatti, la bella Parietti ha voluto ampiamente aprire il suo cuore per dimostrargli tutto il suo affetto ed immenso bene. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? E, soprattutto, cosa avrà mai scritto Alba? Scopriamolo insieme nel minimo dettaglio.

Alba Parietti, lo scatto inedito proprio in sua compagnia: di chi si tratta

Alba Parietti è un volto molto noto ed apprezzato della televisione italiana. Spesso e volentieri protagonista di diversi salotti televisivi, l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi decanta di un successo davvero assoluto. Anche sul suo canale social ufficiale, sia chiaro. È proprio su Instagram, infatti, che la conduttrice oltre a decantare di un numero di followers davvero impressionante, non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con loro. Ve lo abbiamo raccontato, ad esempio, in piena emergenza Coronavirus. Quando, con un post davvero commovente, la Parietti ha voluto esprimere tutto il suo dolore per la morte del padre di un caro amico di suo figlio. Ma non solo. Proprio pochissimi istanti fa, come dicevamo precedentemente, Alba ha voluto pubblicare uno scatto del tutto inedito di qualche anno fa. Non è assolutamente da solo in questa foto, bensì è affiancata da un bellissimo uomo. Lui è Giuseppe. E, a quanto pare, i due sono stati insieme per circa tre anni. Purtroppo, si sono lasciati. Eppure, nonostante questo, continuano ad avere un ottimo rapporto. Ma non credete sia finita qui! Perché, da come si può chiaramente vedere dalle parole scritte a corredo dell’immagine, la stima e il legame che la Parietti prova nei confronti del suo ex compagno è davvero intramontabile.

‘Sei uno delle persone più importanti della mia vita. Per me sei famiglia’, ha iniziato a scrivere Alba Parietti in questo lungo ed emozionante post social. Il loro, come sottolineato dalla diretta interessata, è stato un amore pure e, soprattutto, senza mancanze di rispetto. È proprio per questo motivo che, nonostante adesso Giuseppe sia nuovamente e felicemente fidanzato, la bella Alba nutre un affetto davvero unico. Insomma, un vero e proprio esempio da seguire, no?