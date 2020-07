Pochissime ore fa, la famosa conduttrice ha tenuto un amaro sfogo sul suo canale Instagram ufficiale: di chi si tratta e cos’è successo.

Soltanto pochissimi giorni fa, il direttore della Rai ha parlato dei nuovi palinsesti Rai. E così, oltre a riservare delle parole per La Prova del Cuoco e a svelare il vero motivo per cui Elisa Isoardi è stata sostituita da Antonella Clerici, ha anche dato tutte le novità che andranno in onda da settembre prossimo. Ebbene. Ve lo anticipiamo: sembrerebbe proprio che la prossima sarà una stagione televisiva davvero imperdibile ed incredibile. Sui canali Rai, infatti, ci saranno numerosi programmi davvero da urlo, ve lo assicuriamo. Ecco. C’è chi, però, da questi nuovi palinsesti, ne è uscita completamente ‘delusa e amareggiata’. Ebbene si. Sono proprio queste le parole che la famosa conduttrice dell’azienda di Viale Mazzini ha utilizzato nel suo sfogo social per spiegare dettagliatamente il suo stato d’animo appena appresa la notizia dei nuovi palinsesti Rai. Ma cos’è successo esattamente? E, soprattutto, di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

L’amaro sfogo della famosa conduttrice su Instagram: cos’è successo

Se, proprio in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Stefano De Martino e, a quanto pare, della sua esclusione dai palinsesti Rai, sembrerebbe che ci sia anche un’altra conduttrice ad essere completamente ‘amareggiata e delusa’ dai nuovi progetti dell’azienda di Viale Mazzini. È proprio per questo motivo che, sul suo canale social ufficiale, la donna in questione si è lasciata andare ad un amaro sfogo. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? E, soprattutto, cos’è successo? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Ebbene si. Proprio sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa, Gloria Guida si è lasciata andare ad un amaro sfogo. Stando a quanto si apprende dai nuovi palinsesti Rai, sembrerebbe che il programma ‘La Ragazze’ figuri nei programmi che andranno in onda da Settembre prossimo, ma la sua conduzione non è stata affidata ancora una volta a Gloria Guida. È proprio per questo motivo che la famosa conduttrice non ha potuto fare a meno di esprimere tutta la sua amarezza per quanto accaduto. ‘Credo in tutto onestà di aver fatto un ottimo lavoro’, ha iniziato a scrivere la presentatrice dello show di Rai Tre. Sottolineando, tra l’altro, di quanto nelle edizioni precedenti sia stata sommersa da complimenti di colleghi e di molte altre persone. Tuttavia, nonostante la delusione del momento, la famosa Gloria non può fare altro che prendere atto della decisione. ‘Non è dipeso da me. Mi mancherà l’affetto dei miei affezionati’, ha concluso su Instagram.