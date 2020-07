Alla notizia del ritorno in Rai di Antonella Clerici, la reazione di Mara Venier non si è affatto fatta attendere e non è passata inosservata.

Si tratta, senza alcun dubbio, di una notizia davvero fantastica: dopo l’addio a La Prova del Cuoco, Antonella Clerici si accinge a ritornare in Rai. Se ne parlava da diverso tempo, è vero. Eppure, soltanto alcuni giorni fa, ne è arrivata la conferma. Da settembre prossimo, come raccontato in un nostro recente articolo, l’ex conduttrice del cooking show di Rai Uno sarà al timone di un nuovo programma televisivo. E, diciamoci la verità, ha già tutte le carte in regole per dimostrarsi un vero e proprio successo. Il ritorno di ‘Antonellina nazionale’, ammettiamolo, era davvero molto atteso. Non soltanto da tutti i suoi sostenitori, che, in quest’anno, hanno sperato e sognato di rivederla sul piccolo schermo, ma anche da tutti i suoi colleghi e colleghe. In primis, Mara Venier. È proprio la conduttrice di Domenica In che, pochissime ore fa, si è lasciata andare ad una reazione social che non è assolutamente passata inosservata.

Antonella Clerici ritorna in rai, la reazione di Mara Venier non sfugge

Appena appresa la notizia del ritorno in Rai di Antonella Clerici, tutti i suoi sostenitori sono completamente esplosi di gioia. Ma non solo loro. A corredo dello scatto che l’ex conduttrice della Rai ha condiviso sul suo canale social ufficiale per rendere ufficiale la notizia del suo nuovo programma, oltre i numerosi commenti di entusiasmo da parte dei suoi followers, è spuntato anche quello di Mara Venier. Già nel corso della sua intervista a Domenica In, la conduttrice veneta non ha affatto nascosto di voler a tutti i costi il ritorno della Clerici in azienda. Adesso che praticamente è confermato, non ha affatto desistito a scrivere e a rendere nota la sua contentezza.

‘Bentornate a casa amica mia’, ha scritto Mara Venier ad uno degli ultimi post social di Antonella Clerici. Insomma, sembrerebbe proprio che tra le due ci sia un ottimo rapporto. È proprio per questo motivo che la conduttrice di Domenica In ha voluto letteralmente manifestare la sua felicità per il ritorno della Clerici.