Il famoso ed apprezzato attore è finalmente convolato a nozze con la sua amata: sul suo account social, il primo scatto da marito e moglie.

È uno dei personaggi più amati ed apprezzati dello spettacolo italiano. Non è un caso, infatti, se, protagonista indiscusso di numerosi film e di tantissime serie televisive di successo, l’attore riscuote un successo davvero assoluto. Soprattutto su Instagram, sapete? È proprio sul suo canale social ufficiale, infatti, che il quarantenne di Avezzano decanta di un numero di followers più che smisurato. Con i quali, tra l’altro, è solito condividere importanti annunci che riguardano la sua vita lavorativa. Tuttavia, qualche ora fa, il soggetto in questione ha deciso di stravolgere completamente ‘le regole’. Seppure molto riservato e ‘geloso’ della sua sfera sentimentale, proprio pochissimo tempo fa, l’attore ha voluto condividere il primo scatto da marito e moglie. Ebbene si. È finalmente convolato a nozze. Ed è proprio per questo motivo che una notizia del genere, nonostante la sua riservatezza, non poteva non renderla nota. Ma di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

L’attore è convolato a nozze: lo scatto da marito e moglie fa impazzire Instagram

A dare la notizia di essere convolato a nozze è stato il diretto interessato. Che, pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, non ha potuto fare a meno di condividere il primo scatto da marito e moglie con la sua bellissima e dolce amata. Uno scatto, parliamoci chiaro, di un’immensa bellezza e naturalezza che, in un batter baleno, ha conquistato praticamente tutti. Appena appresa la notizia del suo matrimonio, infatti, i sostenitori del quarantunenne attore di Avezzano non hanno potuto fare a meno di esprimere tutta la loro contentezza per questo splendido traguardo. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Ebbene si. È proprio lui: Lino Guanciale. Il famoso ed apprezzatissimo attore di numerose serie televisive è finalmente convolato a nozze. Una gioia davvero immensa, quindi. Di cui lui ha voluto rendere partecipi i suoi sostenitori con questo splendido primo scatto tra marito e moglie.

Chi è Antonella, la moglie di Lino Guanciale

Le nozze tra Lino Guanciale ed Antonella Liuzzi si sono celebrate sabato 18 Luglio al Campidoglio. È stata una cerimonia riservata, ovviamente. In perfetto stile, quindi, con un lato del carattere del famoso attore. Ecco, ma cosa sappiamo sulla sua bellissima moglie? Antonella, innanzitutto, non appartiene al mondo dello spettacolo. Anzi, da quanto si apprende, sembrerebbe che sia una professoressa nei master organizzati dall’Università Bocconi di Milano. È proprio nel capoluogo lombardo che, oltre a iniziare e terminare i suoi studi ed, ovviamente, muovere i primi passi nel mondo del lavoro, la giovane coppia si sia incontrata ed, in seguito, innamorata.

