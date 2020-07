Barbara D’Urso, adesso è davvero ufficiale: la notizia che tutti aspettavano da tempo è arrivata poco fa sulle reti Mediaset, di cosa si tratta

Come ben sappiamo tutti Barbara D’Urso è certamente una delle personalità della televisione Italiana più amate e seguite di sempre. Sono ormai diversi anni che la donna intrattiene gli italiani con i suoi programmi televisivi, prima pomeridiani, poi serali, poi dopo diversi anni è tornata di nuovo alla conduzione del Grande Fratello, riscuotendo un’enorme successo. La donna riscuote sia tra gli adulti che tra i più giovani un successo incredibile, come dimostrano anche i risultati di share che ormai da diverso tempo la vedono come regina indiscussa della prima serata con il suo ‘Live non è la D’Urso’. Da alcuni mesi però il suo operato è stato messo in discussione e in particolare molti fan avevano ipotizzato un ridimensionamento dei suoi programmi. Qualcuno addirittura aveva ipotizzato una cancellazione di alcuni di essi o addirittura un passaggio di testimone all’amico Alfonso Signorini. Fortunatamente nulla di tutto ciò pare essere vero… scopriamo perché!

Barbara D’Urso sta trascorrendo questo periodo di ‘ferie’ lontano dai riflettori, ricaricando le pile e soprattutto rilassandosi in vista della prossima stagione televisiva. Come vi dicevamo prima la D’Urso si è rivelata una vera e propria regina indiscussa della televisione di quest’anno. La conduttrice ha ricevuto moltissimi riscontri positivi in fatto di share, dimostrandosi la protagonista indiscussa della prima serata grazie al suo programma ‘Live non è la D’Urso’. Per chi nei mesi scorsi avesse ceduto alle dicerie e avesse iniziato a credere ad un possibile cambio di timone di questi programmi si sbagliava di grosso. In moltissimi sicuramente avranno espresso perplessità e anche una certa nota di dispiacere nel leggere che Barbara D’Urso e i suoi programmi avrebbero probabilmente potuto subire dei ridimensionamenti all’interno della prima rete mediaset. Fortunatamente nulla sembra essere più sbagliato e irreale. Poco fa infatti è stata mandata in onda una pubblicità in cui la conduttrice ha per la felicità di tutti i fan fatto un annuncio importantissimo.

A settembre la rivedremo sul piccolo schermo alla conduzione dei suoi programmi iconici: ‘Live non è la D’Urso’, ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Domenica Live’. Una gioia immensa per tutti i fan che certamente non vedranno l’ora di trascorrere i pomeriggi in sua compagnia!