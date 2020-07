Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez incantano Instagram con uno scatto meraviglioso e ‘bollente’: baci appassionati in barca… date un’occhiata!

Sono una delle coppie più amate in Italia: si sono conosciuti per caso, durante l’edizione del Grande Fratello VIP del 2017. E’ stato quasi amore a prima vista tra loro: la complicità era così forte che ha spinto la giovane argentina a lasciare Francesco Monte, fidanzato a cui era ancora legata. Il colpo di fulmine tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si è trasformato in una meravigliosa storia d’amore che ancora oggi prosegue a gonfie vele: sono sempre insieme nella vita di tutti i giorni ed anche nei loro profili social. Non si separano mai! Sul profilo Instagram di Ignazio è spuntata poco fa una fotografia che non poteva affatto passare inosservata: datele un’occhiata!

Cecilia Rodriguez e Ignazio: baci appassionati in barca, più innamorati che mai

Mare, sole e relax: in questi giorni Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si stanno godendo le vacanze in Sicilia, su una magnifica barca. “Living the Eolian dream” scrive l’ex gieffino sul suo account Instagram come didascalia ad una foto che ha lasciato senza parole i fan della coppia. Chechu è in braccio a lui e i due piccioncini si scambiano un passionale bacio: l’amore è alle stelle ed il post risulta essere totalmente ‘bollente’. Curiosi di vederlo? Eccolo:

I commenti per la coppia sono tantissimi e sono davvero commoventi: “Voi siete IL SOGNO D’AMORE CHE OGNUNO VORREBBE,buona vita ragazzi amatevi sempre,anzi di PIÙ”, “Siete i protagonisti della più bella favola d’amore degli ultimi decenni”, “Ignazio e Cecilia siete poesia un amore grande che fa bene al cuore” sono alcuni complimenti che hanno ricevuto la splendida coppia che si è formata durante il Grande Fratello VIP nel 2017.