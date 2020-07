Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati? Arriva un nuovo indizio

Diletta Leotta e il fidanzato Daniele Scardina si sono lasciati? Arriva un nuovo indizio a scuotere il gossip dell’estate: ecco di cosa si tratta

Diletta Leotta è una delle giornaliste e conduttrici televisive più affascinanti del mondo dello spettacolo e della televisione. Con il suo carisma e la sua bellezza ha conquistato prima i clienti di Sky, poi quelli di Dazn e in generale gli appassionati di calcio. La Leotta è divenuta simbolo di bellezza, nonché sogno proibito di migliaia di italiani. Il suo cuore, però, è quasi sempre stato occupato. Ai tempi di Sky, la conduttrice televisiva era legata sentimentalmente ad uno dei dirigenti dell’azienda, Matteo Mammì. Finita la storia d’amore con l’ex direttore senior programmazione e produzione di Sky Sport, nel 2019 la Leotta si è fidanzata con il pugile Daniele Scardina, alias “King Toretto“. La loro relazione ha riempito le pagine dei settimanali di gossip. Ancora oggi la coppia riscuote successo nel mondo del pettegolezzo.

Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati?

Sembra che la storia tra la Leotta e il pugile sia arrivata al capolinea. L’indiscrezione è stata lanciata da diversi settimanali e ripresa da numerose testate giornalistiche. La conduttrice di Dazn e Scardina non farebbero più coppia fissa e l’amore sembrerebbe addirittura svanito. La notizia, però, non è ancora stata ufficializzata, dato che né l’uno né l’altra hanno rilasciato dichiarazioni. Al momento allora si tratta di un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. Gli indizi di una presunta separazione, però, si moltiplicano giorno dopo giorno. Oggi, ad esempio, la Leotta ha pubblicato una stories su Instagram in cui mostra come sta trascorrendo le sue vacanze estive. Peccato che la conduttrice non sia insieme al suo fidanzato. Scardina infatti, dal canto suo, ha pubblicato una foto in barca a Formentera.

Cos’è successo alla coppia? È veramente finito l’amore? La certezza riusciremo ad averla solo quando i due decideranno di ufficializzare o meno la separazione.