Elettra Lamborghini sbotta: “Non me ne frega un c***o”, cos’è successo

Elettra Lamborghini, dopo aver ricevuto alcune critiche sui social, sbotta: “Non me ne frega un c***o”, ecco cos’è successo

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate e seguite sui social network. Su Instagram, ad esempio, la Lamborghini conta quasi sei milioni di seguaci. Un traguardo che potrebbe festeggiare a breve. La figlia della ricca famiglia di imprenditori ha un bel seguito di fan sia in Italia che in Spagna, mentre sui social è seguita da ogni parte del mondo. I fan l’hanno seguita durante la sua esperienza sanremese, presentandosi sotto all’albergo dove alloggiava, e di recente è stata travolta dall’affetto dei suoi ammiratori anche in spiaggia, tanto che la sicurezza è stata costretta ad intervenire. Sui social, però, non sono tutti fan: tra i sei milioni di seguaci, infatti, si nascondono anche molti hater, che non perdono mai l’occasione per criticare la cantante. Proprio ieri, la Lamborghini ha dovuto difendersi da alcune accuse.

Elettra Lamborghini sbotta sui social: le sue parole

La Lamborghini nell’ultimo periodo è apparsa molto dimagrita. La cantante non è mai stata eccessivamente sovrappeso – anche se sempre molto ‘in carne’ -, ma di recente ha fatto una dieta che le ha fatto perdere molti chili. L’esposizione mediatica, purtroppo, comporta anche il ricevere parecchie critiche e spesso riguardanti soprattutto l’aspetto fisico. La Lamborghini, infatti, è stata criticata sia quando aveva qualche chiletto in più, sia quando è dimagrita vistosamente. La cantante ieri ha sbottato su Twitter, scrivendo: “Comunque sapete perchè non me ne frega più un c***o? Prima mi davano della grassa, ora con qualche chilo in meno mi dicono che sono troppo magra” – la cantante ha poi aggiunto – “Mastica bene l’invidia e mandala giù“. La cantante ha poi condiviso lo sfogo tra le stories di Instagram, ricevendo sicuramente moltissime approvazioni.

Comunque sapete perché non me ne frega piú un cazz di niente?! Prima, ( assolutamente pesoforma ) mi davano della grassa… ora ( sempre pesoforma) ma con qualche kg in meno ( assolutamente non voluto) mi dicono che sono troppo magra..scusa bicc ma chi cazz sei tuuuu 😂👋🏽 — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) July 19, 2020

La Lamborghini nel frattempo si sta preparando anche per l’evento che le cambierà la vita: il matrimonio.