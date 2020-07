Elettra Lamborghini, spunta la data delle nozze con il dj Afrojack: fan in delirio per l’indiscrezione, ecco tutti i dettagli dell’attesissimo matrimonio.

Elettra Lamborghini è senza alcun dubbio uno dei personaggi del momento. Il suo successo è incredibile, e lo dimostrano i quasi 6 milioni di followers che seguono il suo profilo Instagram. Elettra ha una schiera di fan che la seguono in tutto quello che fa, facendole sentire tutto il loro affetto. Basti pensare che qualche giorno fa è stata letteralmente ‘assalita’ dai suoi fan in spiaggia, tanto che è stato necessario l’intervento della sicurezza per cercare di mettere ordine. Insomma, Elettra sta vivendo un periodo molto positivo dal punto di vista lavorativo, ma anche personale. Innamoratissima del fidanzato Nick Van de Wall, in arte Afrojack, la cantante e famosa ereditiera presto convolerà a nozze con il dj olandese. Il matrimonio tra i due è attesissimo e la Lamborghini ha mostrato anche alcune immagini della ricerca dell’abito. Ora, però, sono trapelati nuovi dettagli sulle nozze, compresa quella che potrebbe essere la data ufficiale.

Elettra Lamborghini e Afrojack, spunta la data delle nozze: ecco tutti i dettagli dell’indiscrezione, fan in delirio

Elettra Lamborghini è in grande fermento per le nozze con il dj Afrojack. La cantante ha condiviso tutto con i suoi followers, a partire dalla proposta ufficiale del fidanzato fino ad arrivare alla ricerca dell’abito. Ultimamente era un po’ preoccupata che la situazione Covid potesse pregiudicare la riuscita del suo matrimonio, ma ora a quanto pare i preparativi continuano alla grande. Secondo Dagospia, infatti, ci sarebbe anche la data ufficiale, che potrebbe essere proprio domenica 6 settembre. Se questa indiscrezione fosse confermata, tra meno di due mesi Elettra a Nick andranno all’altare. La location dovrebbe essere una fantastica villa sul Lago di Garda, anche se il desiderio di papà Tonino Lamborghini era che la festa avvenisse nella loro città d’origine, Bologna. Nonostante il suo legame indissolubile con la famiglia, Elettra sembra aver optato per la location scelta da lei e Afrojack, che sono davvero entusiasti di affrontare questa nuova avventura insieme, dopo aver fatto le ‘prove generali’ di convivenza durante il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus.

Felicissimi per queste indiscrezioni, i fan di Elettra non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli precisi sulle nozze della cantante, che a quanto pare potrebbero essere più vicine di quanto ci si potesse aspettare.