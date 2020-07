Nell’ultima foto su Instagram, Georgina Rodriguez si è mostrata baciata dal sole in barca, sfoggiando il Lato B in primo piano: pioggia di likes.

Un ultimo scatto social davvero da far girare la testa, bisogna ammetterlo. Certo, la bellissima Georgina Rodriguez è solita condividere fantastiche fotografie che mettono chiaramente in evidenza la sua smisurata bellezza. Questa volta, però, si è letteralmente superata. Proprio pochissime ore fa, la compagna di Cristiano Ronaldo si è lasciata immortalare in barca completamente al centro del mare e, soprattutto, letteralmente baciata dal sole. Uno scatto, da come si può chiaramente comprendere, molto semplice. Eppure, di una bellezza davvero rara. È proprio per questo motivo che, in un vero e proprio batter baleno, la foto in questione ha ricevuto una pioggia di likes. Sapete il motivo? Scopriamolo insieme.

Georgina Rodriguez baciata dal sole in barca: lo scatto conquista Instagram

Sul suo canale social ufficiale, Georgina Rodriguez è davvero molto attiva. E così, spesso e volentieri, si diletta a condividere degli scatti fotografici davvero unici. Non soltanto, sia chiaro, in compagnia dei suoi figli o del suo compagno Cristiano Ronaldo, ma anche alcuni che descrivono alla grande la sua immensa bellezza. Questo condiviso qualche ora fa, ovviamente, è uno di essi. Come dicevamo precedentemente, la bellissima Rodriguez si lascia immortalare in barca completamente baciata dal sole. Diamoci uno sguardo insieme molto più da vicino:

Insomma, uno scatto, come dicevamo precedentemente, davvero molto semplice, ma che racchiude in sé una bellezza davvero smisurata. Anche perché, parliamoci chiaro, non si può dire affatto nulla in contrario. Da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, Georgina Rodriguez è in mezzo al mare seduta sulla barca. E si lascia immortalare di spalle con un Lato B in primo piano. ‘Hakuna Matata’, scrive la compagna di Cristiano Ronaldo a corredo di questo scatto. Che, com’è giusto che sia, ha totalizzato, in un batter baleno, una vera e propria pioggia di likes.