Giulia De Lellis ha fatto una rivelazione riguardo le sue insicurezze: sentite cosa ha detto nelle sue Instagram story nelle ultime ore!

Da quando è terminato il suo percorso da corteggiatrice a Uomini e Donne, il successo di Giulia De Lellis è scoppiato in un batter baleno. In pochissimo tempo è diventata una delle influencer più famose ed amate del mondo dei giovani d’oggi che la seguono quotidianamente e prendono spunto da tutti i consigli per make up e bellezza che GDL offre! La sua storia d’amore è complice di tanto successo: la relazione tra la romana e Andrea Damante fa battere i cuori di tantissimi fan! Tra tutti i consigli e le curiosità a cui risponde Giulia c’è il tema ‘acne’, un problema che molte ragazze provano a distruggere. Nelle ultime ore l’influencer ha parlato a cuore aperto a tutte le sue fan rivelando anche la sua più grande insicurezza: sentite cosa ha rivelato GDL.

Giulia De Lellis a cuore aperto: “È una delle mie insicurezze e paranoie da sempre”, la rivelazione

Giulia De Lellis attraverso le sue Instagram story nelle ultime ore ha raccontato una delle sue più grandi insicurezze: si parla della pelle del viso e la famosa influencer si ritrova spesso a combattere contro acne e macchioline della pelle. Lancia una sfida: chi riesce a non nascondere più ‘i difetti della pelle’ nei post? Lei ha detto che ci proverà…Intanto ecco le sue parole: “Quante cure e quanti prodotti sperimento, quanti farmaci, tutte le mie battaglie inerenti all’acne, non riesco a capirne la causa. Siamo arrivati al punto dove o siamo perfette o non ci mostriamo, io per prima. Un conto sono le storie, ma quando arrivo anche io a fare un post cancello un brufolo. Sbaglio anche io per prima. Perchè ci vergogniamo? Ci sto lavorando da un po’, per me sarà una sfida abbastanza impegnativa, è una delle mie insicurezze e paranoie da sempre. Voglio impegnarmi a migliorare questo aspetto“.