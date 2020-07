“Per me è stato scioccante”: il dramma che Eleonora Daniele ha raccontato soltanto ora e che ha caratterizzato la sua vita

Eleonora Daniele è sicuramente uno dei volti più amati e seguiti della televisione italiana. Molto presto, già a settembre, la rivedremo al timone di ‘Storie Italiane’. Per il momento, però, la Daniele è abbastanza affaccendata con un’esperienza che le ha stravolto la vita. E’ diventata mamma, una gioia incommensurabile che ha portato un raggio di luce nella sua vita. “La più grande emozione”, così l’ha definita. Forse, altre parole sarebbero state superflue per descrivere una gioia simile. Eleonora, però, ha vissuto anche momenti molto difficili nella sua vita. In un’intervista rilasciata a Il Giornale ha parlato di un dramma di cui non tutti sapevano. Qualcosa che può caratterizzarti profondamente e può segnarti l’anima e di cui non si può parlare se non con una certa ‘intensità’, a cuore aperto, senza remore.

Il dramma di Eleonora Daniele prima della maternità

La sua Carlotta è nata precisamente lo scorso 25 maggio. E’ lei la primogenita della conduttrice di Rai Uno. Una gioia arrivata a poco meno di un anno dal matrimonio con Giulio Tassoni, il compagno di una vita. Nell’intervista di cui parliamo, ha voluto rivelare un retroscena molto intimo della sua vita privata:

“In passato non ci pensavo: mi sono trovata a 40 anni a scoprire di desiderare un figlio. Ed è arrivata Carlotta, in modo naturale. Forse è stata la morte di mio fratello che mi ha svegliata, mi ha costretto a fare un bilancio della vita, mi ha portata a volere un altro affetto. Per me mio fratello Luigi era come un figlio, anche se io sono più piccola: era autistico, e io ho sempre badato a lui insieme alla mia famiglia, i miei genitori e le mie due sorelle, fin da quando ero bambina. È morto cinque anni fa per un arresto cardiaco e per me è stato scioccante”.

Un vero e proprio dramma, quello vissuto da Eleonora Daniele che, come ha spiegato, l’ha poi portata all’esigenza di sentire di nuovo quell’amore senza misure che solo un figlio può sprigionare. Eleonora ha avuto una vita abbastanza travagliata. Non è stata sempre rose e fiori ed ha dovuto far fronte a diverse avversità. Non solo la morte di suo fratello, che aveva appena sei anni più di lei, Eleonora ha perso anche il papà nel 2010, dopo una lunga malattia. Adesso, vive serenamente la sua vita piena d’amore con Carlotta, la nuova arrivata in famiglia, il suo compagno, e sua mamma Iva a cui è molto legata.