Laura Torrisi, 41 anni e non sentirli: fisico mozzafiato in bikini nero

La bellissima Laura Torrisi è in vacanza in Italia e le sue foto in bikini su Instagram fanno impazzire il web!

Laura Torrisi è una donna fortunata. Un po’ per via del suo ex marito, lo straordinario e divertentissimo Leonardo Pieraccioni. Un po’ per via del suo fisico, ancora statuario e bellissimo a 40 anni. Un po’ di sana invidia è ciò che si scatena in ognuna di noi donne vedendola in bikini, ma allo stesso tempo il plauso va a lei: mai volgare e sempre bellissima.

Look e fisico mozzafiato: Laura Torrisi incanta Instagram

A far parlare della Torrisi è uno degli ultimi scatti postati su Instagram. L’attrice toscana, lanciata nel mondo della televisione prima dal Grande Fratello, poi dal futuro marito (ormai ex), Leonardo Pieraccioni, ha infatti messo sul suo profilo Instagram una foto in bikini nero che lascia tutti senza parole. Gambe in acqua e busto fuori, un semplice costume tinta unita e una delicatezza in questo scatto che diventa sensualità mai volgare. Insomma, Laura è bellissima e ogni foto che posta ne è la dimostrazione. In più questa foto ha reso felicissimi i fan perché l’attrice come didascalia allo scatto ha scritto poche parole, ma significative: “Estate italiana”.

Le vacanze italiane di Laura Torrisi

Già, perchè come lei, tantissimi altri vip e personaggi famosi quest’anno hanno deciso di trascorrere le vacanze in Italia. Il nostro Paese, del resto, ha moltissimi luoghi e location spettacolari, invidiate da tutto il mondo. Così, per colpa (ma forse in questo unico caso potremmo dire grazie) del Coronavirus, tutti stiamo riscoprendo l’Italia per le vacanze. Laura Torrisi è quindi con la sua famiglia e la piccola Marty in vacanza, ma non si capisce di preciso dove si trovi. Nella foto postata su Instagram vediamo solo quella che sembra essere una piscina naturale, ma dagli altri scatti, possiamo immaginare e supporre che si trovi in Puglia. Ma il condizionale è d’obbligo.

La nuova compagna di Leonardo Pieraccioni

Intanto corre il gossip sull’ex marito della Torrisi. Lei e Pieraccioni si sono lasciati ormai da sei anni, ma hanno mantenuto un rapporto bellissimo per la figlia Martina. Ora però l’attore è regista è stato paparazzato in compagnia di un’altra donna. Tale Teresa Magni, estranea al mondo dello spettacolo, ma a detta di molti tremendamente somigliante proprio alla Torrisi.