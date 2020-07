Mariana Rodriguez e Stefano De Martino? Cosa ha fatto la modella e showgirl negli ultimi giorni a Napoli, dopo il gossip con il noto ballerino e conduttore

Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare delle presunte nuove relazioni, tradimenti e fiamme del noto conduttore ed ex ballerino Stefano De Martino. L’uomo dopo essersi separato per la seconda volta dalla moglie Belen Rodriguez è stato accostato più e più volte a diverse liaison. Il conduttore e ballerino è certamente uno dei volti più amati dalle donne. Un vero e proprio sex symbol un’icona di sensualità e bellezza che fa impazzire le donne ormai da diversi anni. Inutile dirvi che diversi giorni fa dopo la presunta nuova storia con la bellissima Mariana Rodriguez il gossip è decisamente scoppiato facendo rimbalzare la notizia di giornale in giornale. Eppure nessuno dei due ha confermato, anzi, è arrivata una bella smentita da parte del conduttore… e ora pare proprio iniziare ad essere più chiaro il motivo della permanenza della ragazza nel bellissimo golfo partenopeo…

Mariana Rodriguez e De Martino? Cosa ha fatto negli ultimi giorni a Napoli

Solo qualche giorno fa impazzava il gossip che vedeva Stefano De Martino fare coppia con la bellissima Mariana Rodriguez. Il conduttore dopo poco ci ha tenuto a smentire assolutamente il gossip e stando al video pubblicato poco fa dalla modella si potrebbe anche capire qualcosa in più sulla questione. Venerdì due grandissimi artisti del panorama partenopeo hanno pubblicato un featuring che sta facendo impazzire e ballare milioni di italiani. Stiamo parlando di Gigi D’Alessio e Clementino Iena, i due si sono cimentati in un grandissimo classico della discografia di Gigi D’Alessio, ‘Como suena el corazon’. La canzone è davvero orecchiabile, i ritmi caldi e del sud farebbero ballare chiunque. Probabilmente vi starete chiedendo cosa c’entrano Gigi D’Alessio e Clementino con Mariana Rodriguez… Beh…

La bellissima venezuelana è la protagonista del videoclip ufficiale della canzone e indovinate un po’, è stato girato proprio nei giorni scorsi nel bellissimo golfo di napoli, tra Positano, Sorrento, Amalfi e altri posti magici della bellissima Campania. Pare proprio che la donna si trovasse quindi a Napoli per lavoro più che per questioni di cuore. Tra poco sicuramente potremmo vedere qualche dettaglio in più, grazie alla pubblicazione del video ufficiale. Pare proprio che il conduttore di ‘Made in Sud’ avesse ragione…