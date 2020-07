Serena ed Elga, look da sogno per il compleanno: abito lungo con super spacco per le sorelle Enardu; pioggia di likes e complimenti.

Un legame indissolubile, quello che lega Serena ed Elga Enardu, le due gemelle diventate famose grazie alla partecipazione ad Uomini e Donne. Un rapporto speciale, quello tra le due bellissime sarde, che proprio ieri hanno compiuto 44 anni. Portati splendidamente! Doo la dedica brividi di Elga pubblicata sui social, le gemelle hanno festeggiato il loro compleanno con amici e partenti, organizzando una festa da sogno. Come da sogno erano gli abiti scelti dalle bellissime Enardu. Stesso identico look per Serena ed Elga, che hanno indossato un abito lungo rosa, caratterizzato da notevoli spacchi laterali: semplicemente incantevoli! Diamo un’occhiata agli scatti condivisi sui social.

Serena ed Elga Enardu incantanto Instagram con l’abito lungo con super spacco indossato al compleanno

Si chiamano Serena ed Elga, ma chi le segue sa che sono semplicemente le ‘sisters’! È così che le meravigliose gemelle Enardu amano chiamarsi: lo fanno spesso anche sui social, dove amano condividere foto e video delle loro giornate. E, quella di ieri, è stata una giornata assolutamente speciale per le ex protagoniste di Uomini e Donne: il giorno del loro 44 esimo compleanno. Un compleanno festeggiato in allegria, tra amici e parenti, in una location da sogno. Per l’occasione, le sorelle Enardu hanno scelto un abito che ha lasciato i fan senza parole. Date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto! Elga e Serena sono davvero splendide nel’abito lungo firmato Elisabetta Franchi. Un abito caratterizzato dai due super spacchi laterali, che lasciano in bella vista le gambe perfette delle due 44enni. Date un’occhiata a questo screen dalle stories di Serena:

Che dire, bellissime è poco! Non possiamo che unirci alla pioggia di complimenti dei fan di Instagram, mandando i nostri migliori auguri alle bellissime Enardu! Buon compleanno, sisters!