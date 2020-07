Stefano De Martino, brutto colpo per lui dopo la seconda separazione da Belen Rodriguez: la drastica decisione appena comunicata.

Insieme a Belen Rodriguez, Stefano De Martino è, senza alcun dubbio, uno dei personaggi più chiacchierati di questo momento. Confermata la seconda separazione dall’argentina, il ballerino napoletano continua a far chiacchierare molto per la sua situazione sentimentale. Pochissime settimane fa, come raccontato in un nostro recente articolo, il bel De Martino è stato paparazzo in compagnia di Mariana Rodriguez. E, seppure lui abbia clamorosamente smentito il flirt qualche giorno fa, sembrerebbe proprio che Stefano sia realmente interessato alla modella venezuelana. Tuttavia, nonostante tutte queste voci che intercorrono sulla sua vita sentimentale, l’ex marito della Rodriguez continua a dedicarsi anima e corpo al suo lavoro. Infatti, proprio in queste settimane, lo abbiamo visto al timone di una stagione imperdibile di Made in Sud. Purtroppo, però, ogni cosa bella è destinata a terminare. È proprio per questo motivo che siamo appena venuti a sapere di una notizia davvero clamorosa sul ballerino napoletano. E che, senza alcun dubbio, rappresenta per lui un vero e proprio brutto colpo. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Stefano De Martino, brutto colpo dopo la separazione con Belen: clamorosa decisione

Senza alcun dubbio, questa deve essere un’estate davvero particolare per Stefano De Martino. Al centro del gossip per la seconda separazione con Belen Rodriguez, l’ex ballerino di Amici sta trascorrendo questa stagione estiva a lavoro. Ed, in particolare, alla conduzione di Made in Sud. Tuttavia, nonostante una stagione televisiva eccellente, determinata da numerosi successi, sembrerebbe che per il bel De Martino sia in arrivo un vero e proprio brutto colpo. Attualmente, come dicevamo precedentemente, Stefano è al timone di Made in Sud insieme a Fatima Trotta, mentre a fine Agosto, come raccontato anche in un nostro recente articolo, lo vedremo alla conduzione del Festival di Castrocaro per la seconda volta consecutiva. Eppure, sembrerebbe che da settembre prossimo cambieranno tantissime cose per il bel De Martino.

Dopo la conduzione di Made in Sud fino al 20 Luglio e quella del Festival di Castrocaro prevista per fine Agosto, sembrerebbe che per Stefano De Martino ci sia un periodo di stop dal piccolo schermo. Stando a quanto si apprende dai palinsesti Rai, sembrerebbe, infatti, che l’ex ballerino di Amici non sia affatto figurato in alcun programma. Da come ci fa sapere Fanpage, infatti, non soltanto sembrerebbe essere confermata l’assenza di ‘Stasera tutto è possibile’ per la prossima stagione, ma anche alcune puntate di Made in Sud, previste per settembre, sembrerebbero essere ormai un ricordo lontano.

E pensare che Mara Venier lo voleva al suo fianco

Ebbene si. Mara Venier volevo proprio lui al suo fianco. Per la nuova edizione di Domenica In, la conduttrice televisiva avrebbe voluto proprio Stefano De Martino come co-conduttore. Cosa accadrà adesso?