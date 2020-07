Tara Gabrieletto dimentica Cristian: l’ex corteggiatrice con un altro uomo

Tara Gabrieletto sembrerebbe aver già dimenticato Cristian Gallella: l’ex corteggiatrice è stata paparazzata insieme ad un altro uomo

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella sono una delle coppie nate negli studi di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti durante la stagione 2011/12 del programma condotto da Maria De Filippi. Fu un vero e proprio colpo di fulmine: Gallella, che proveniva da ben due esperienza, una da corteggiatore e una da tronista, aveva occhi solo per Tara. Il tronista, al termine di un percorso molto travagliato, decise di scegliere a sorpresa la Gabrieletto, che ovviamente accettò di uscire con lui dal programma. I due, dopo l’esperienza nel programma della De Filippi, hanno partecipato anche a Temptation Island. Anche in quel caso, la loro esperienza fu abbastanza singolare: Gallella, dopo aver visto la sua fidanzata essere ‘importunata’ da alcuni single, invase il villaggio delle fidanzate per andare a riabbracciare la sua compagna. Dopo circa nove anni, però, i due hanno deciso di separarsi, annunciandolo sui social. Una bruttissima notizia per i fan della coppia.

Tara Gabrieletto dimentica Cristian: paparazzata insieme ad un altro uomo

La separazione tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne ha generato non poche polemiche. I due si sono trincerati in un lungo silenzio, rilasciando pochissime dichiarazioni. La Gabrieletto su Instagram ha scritto: “Io sto bene, sono contenta, sono tornata me stessa, ho ripreso in mano la mia vita. Sono finalmente tornata quella di sempre che aveva perso la sua strada”. Gallella, invece, ha dichiarato che lui e Tara sono single da tempo e dunque liberi di vedere altre persone. Proprio la Gabrieletto, come riporta il portale Very Inutil People, sarebbe stata paparazzata in compagnia di un altro uomo. Sempre il portale riporta che l’incontro sembrava un vero e proprio appuntamento.

È probabile che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia deciso di voltare pagina dopo la fine della storia d’amore con Gallella. La notizia, però, resta un’indiscrezione e si attendono dichiarazioni ufficiali da parte della Gabrieletto.