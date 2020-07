Tiziano Ferro esplode di gioia: “Vale dieci volte di più”, il post da brividi

View this post on Instagram

🅓🅞🅟🅟🅘🅞 🅟🅛🅐🅣🅘🅝🅞 In quest’anno di negozi chiusi, di confusione, di rabbia, un doppio disco di platino vale 10 volte di più . E questo abbraccio arriva a dimostrazione del fatto che la musica conta, ci cura e ci calma. GRAZIE DI CUORE ❤️❤️❤️ 🄳🄾🅄🄱🄻🄴 🄿🄻🄰🅃🄸🄽🅄🄼 In these times of closed stores, confusion and anger, a double platinum album is worth ten times as much. This embrace comes to show that music counts, it cures and calms us. My friends: thank you for the love. ❤️❤️❤️ ⓓⓞⓑⓛⓔ ⓟⓛⓐⓣⓘⓝⓞ En este periodo de tiendas cerradas, confusión, rabias, un doble disco de platino vale diez veces más. Y llega este abrazo a demostrar que la música vale, nos cura y nos calma. Gracias por el amor. ♥️💜❤️ #accettomiracoli #aceptomilagros #doppioplatino #doubleplatinum