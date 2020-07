Vasco Rossi sta preparando un nuovo album per il 2021: l’annuncio che tutti i fan stavano aspettando con ansia.

Vasco Rossi è uno di quei cantanti senza tempo. Ha cavalcato intere generazioni e i suoi fan coprono una fascia d’età che va dai 15 ai 60 anni e forse più. Ecco allora che la notizia che il rocker di Zocca sia pronto per far uscire un nuovo album nel 2021 è una delle più attese in assoluto. Il cantante di Albachiara, Stupido Hotel e soprattutto il creatore del più grande evento live, Modena Park, ha regalato ai suoi fan una notizia che sembra decisamente rallegrare l’estate italiana.

L’annuncio di Vasco: nuovo album nel 2021

Ad avere l’esclusiva di questa notizia incredibile relativa al nuovo album di Vasco Rossi è stato Robinson, l’inserto culturale di La Repubblica. Facendo quattro chiacchiere con Luca Valtorta, Vasco ha infatti annunciato che per il 2021 arriverà un album nuovo nato proprio durante il lungo periodo di lockdown per colpa del Coronavirus. Il Blasco ha spiegato infatti che si trova nel suo “quartier generale di Rimini” e si trova in questa location proprio per buttare giù idee per il nuovo album e aggiunge: “Visto che non si possono fare concerti, cos’altro potevo fare?”.

Le nuove canzoni del rocker di Zocca

Dall’intervista poi emergono anche altri interessanti particolari. Sembra infatti che il nuovo album di Vasco Rossi dovrebbe uscire nel 2021 e seguirà un tour per l’estate prossima. Per quanto riguarda le canzoni che saranno nell’album ancora non si sa niente di preciso e il rocker stesso non ha voluto dare indicazioni precise perché ancora ci sta lavorando. Unico spoiler riguarda una canzone alla quale sta lavorando proprio ora che secondo Vasco piacerà e farà piacere a tutti i suoi followers.

Sarà una canzone che riprende le orme più rock del passato, oppure un brano di ringraziamento per tutti coloro che lo seguono da anni? Per scoprirlo dovremo aspettare ancora.