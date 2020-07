Al Bano e Lino Banfi, fulmine a ciel sereno: cos’è successo ai due amatissimi pugliesi

Una fiction con protagonisti Al Bano Carrisi e Lino Banfi, ambientata nella loro meravigliosa Puglia? È un progetto di cui si vocifera da tempo, quello che vedrebbe sul set insieme i due amatissimi volti del mondo dello spettacolo. Un progetto che però, a quanto pare, non andrà in porto, almeno per adesso. A confermarlo è stato Alessandro Cecchi Paone su Nuovo Tv: “Tempo sia necessario aspettare ancora per vedere insieme in una fiction i due fuoriclasse pugliesi.” Scopriamo di più sull’inedita coppia.

Al Bano e Lino Banfi, fulmine a ciel sereno: niente fiction insieme…per ora

I fan che speravano di vederli presto insieme resteranno delusi. Secondo le ultime indiscrezioni, il progetto di una fiction con protagonisti l’amatissimo cantante di Cellino San Marco e l’altrettanto amato Banfi c’è, ma bisognerà attendere ancora un po’ per metterlo in atto. Anche Alessandro Cecchi Paone lo ha ribadito, su Nuovo Tv, sottolineando come, questo post Coroavirus, sia anche per i canali televisivi un periodo di “grandi problemi economici”. Il rinvio delle riprese, quindi, potrebbe essere dovuto alla particolare situazione che il nostro Paese ha vissuto negli ultimi mesi. Ma come riporta Libero Quotidiano, secondo le ultime indiscrezioni le riprese della fiction dovrebbero iniziare in autunno.

Ma quale ruolo interpreteranno Al Bano e Lino Banfi nella serie? Ebbene, anche in questo caso nulla di ufficiale, ma pare che il cantante vestirà i panni di un maestro, mentre Banfi sarà il sindaco di un piccolo paesino della Puglia. Insomma, noi non vediamo già l’ora di seguire questa nuova fiction. Sperando che possa andare in onda il prima possibile! E voi, cosa ne pensate di questo inedito progetto?