Alessandra Amoroso, la dedica meravigliosa su Instagram per Karaoke e i Boomdabash.

Alessandra Amoroso, con la sua canzone Karaoke, realizzata insieme ai Boomdabash ha conquistato la colonna sonora dell’estate Italiana. Le sonorità travolgenti, perfette per una festa in spiaggia e le parole semplici che restano in testa sono senza dubbio un mix perfetto per il tormentone di questi mesi. Ma non si tratta solo di passaggi in radio, Alessandra Amoroso ha voluto spiegare ai suoi fan su Instagram come è nata questa canzone, in che periodo storico e come ogni traguardo raggiunto oggi sia un’emozione speciale e indescrivibile.

La dedica su Instagram della Amoroso

Alessandra, l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, da quei banchi di scuola ad oggi ha fatto molta strada. È riuscita a realizzare il suo sogno e soprattutto ha trasformato la sua passione, la musica, in un lavoro che le sta regalando successi continui. La Amoroso infatti non ne ha sbagliata una, mai! E così anche Karaoke, la hit nata con la collaborazione dei Boomdabash, è diventato un tormentone. Una hit dell’estate che è stata anche già premiata con il disco di Platino. Proprio per celebrare questo grande risultato Alessandra Amoroso su Instagram ha postato una foto insieme ai membri del gruppo e si è lasciata andare ad una preziosa e commovente dedica.

Le parole di Alessandra Amoroso

“Io non so cosa dire… mi emoziono, sì, mi emoziono ancora… ed emozionarsi per una gioia così grande penso sia la cosa più bella!”. Inizia così il post di ringraziamento di Alessandra Amoroso nei confronti dei suoi fan e dei suoi amici Boomdabash per il raggiungimento dell’importante traguardo del disco di Platino per Karaoke che, come ricorda la cantante: “È nata in un momento molto particolare della mia e della nostra vita! A me ha restituito quello che avevo perso in questi mesi e mi ha dato il modo migliore per poter essere più vicina possibile ai vostri cuori! – scrive Alessandra che chiosa con una importante dichiarazione d’amore

– Vi amo sempre e in maniera più intensa…Arriverà anche il tempo per essere sempre più vicini! Grazie fratelloni, vi voglio davvero bene! Evviva Karaoke e quello che di buono sta portando!”.