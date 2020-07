Alessandra Mastronardi e gli auguri particolari all’amico Lino Guanciale per il suo matrimonio con Antonella Liuzzi: i fan impazziscono sotto il post

E’ ormai da qualche settimana che sono riprese le registrazioni della serie tv amatissima dal pubblico ‘L’Allieva’ con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. Le riprese della terza stagione della serie erano state sospese a causa dell’arrivo del Coronavirus in Italia. Per il dispiacere di tutti i fan che speravano di vedere la terza e conclusiva stagione della serie tv drama med. La curiosità è certamente quella di vedere cosa accadrà tra i due protagonisti Alice Allevi e Claudio Conforti che in questi anni ci hanno tenuti incollati al teleschermo con la loro storia d’amore. Subito dopo il lockdown è stata proprio ‘L’Allieva’ la prima serie tv ad essere ripresa e l’emozione è stata davvero forte, come hanno spiegato gli attori tornati sul set. E se nella serie tv aspettiamo tutti un ipotetico matrimonio tra Claudio e Alice, subito dopo la proposta di matrimonio del medico alla sua bella allieva, nella realtà Lino Guanciale ha sposato l’altra sua dolce metà, con una cerimonia davvero molto riservata.

Alessandra Mastronardi e gli auguri a Lino Guanciale: i fan impazziscono

Lino Guanciale ha sposato la sua bellissima compagna Antonella Liuzzi, giovane e carismatica program coordinator alla School of Business della Bocconi a Milano ed è figlia del senatore Piero Liuzzi. I due pare si siano conosciuti proprio nell’ambito accademico e dopo essersi perdutamente innamorati sono convolati a nozze due giorni fa con una cerimonia davvero blindatissima e per pochi intimi. Non sono però mancati i complimenti da parte dei colleghi e degli amici più cari. Tra questi è spiccato sicuramente il commento della collega Alessandra Mastronardi che gli ha fatto tantissimi auguri e si è complimentata per la loro bellezza. Fin qui nulla di strano, se non fosse che i fan sotto il commento hanno espresso il desiderio di vederli insieme.

Eh già, nonostante realtà e finzione siano ben distanti i fan continuano a sperare di vederli un giorno insieme come coppia. E infatti sotto il post alcuni fan si lasciano andare a commenti tipo ‘Dovevi esserci tu’, ‘Io vi shippavo’ e ancora tanti altri. Incomma quella formata da Guanciale e la Mastronardi, seppur solo lavorativamente è una coppia che fa sognare il pubblico.