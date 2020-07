Alex Zanardi, ad un mese dall’incidente, è stato trasferito a Villa Beretta, a Lecco, dove sono stati curati anche Umberto Bossi e Bruno Arena

Lo scorso 19 giugno, durante una staffetta di beneficenza in handbike, Alessandro Zanardi, pilota automobilistico e paraciclista, è stato coinvolto in un grave incidente sulla Statale 146 a Pienza, in Toscana. Zanardi ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato contro un camion. Subito dopo l’incidente, il pilota è stato trasportato al policlinico Le Scotte di Siena, dove è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale. Il paraciclista è rimasto in grave condizioni e in terapia intensiva fino a poche ore fa, quando i medici hanno deciso di diminuire la dose dei farmaci e risvegliare il campione. Proprio oggi, Zanardi è stato dimesso dall’ospedale e trasferito in una struttura di eccellenza a Costa Masnaga.

Alex Zanardi trasferito a Villa Beretta

Zanardi dimesso dall’ospedale di Siena e trasferito in una struttura di eccellenza a Costa Masnaga: questa è la notizia del giorno che fa gioire milioni e milioni di italiani che erano in apprensione per il campione. Zanardi è stato trasferito a Villa Beretta, struttura che dipende dal Valduce di Come ma è a Costa Masnaga. Si tratta di una struttura di eccellenza con un centro di bioingegneria dedicato alla medicina riabilitativa di chi ha subito ictus, gravi lesioni cerebrali o midollari e di chi soffre di malattie neuromuscolari. La conferma è arrivata all’Ansa da parte del vicedirettore del Valduce Nunzio Castiglione: “Sì, confermiamo il trasferimento“. La struttura, sita in provincia di Lecco, è un punto di riferimento per tutto il Nord Italia da anni. Possiede 81 posti letto e progetti mirati sui pazienti anche per il loro ritorno alla vita fuori dalla villa immersa nel verde. La villa ha già ospitato personalità illustri. Qui più volte è stato ricoverato Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, dopo i diversi problemi di salute che ha avuto. La prima volta è stata nel 2004. A Villa Beretta, inoltre, è stato curato anche Bruno Arena, attore del duo comico Fichi d’India insieme a Max Cavallari, dopo l’emorragia cerebrale del 2013.

Il centro collabora con università e centri di ricerca. Il loro approccio alla riabilitazione prevede diagnosi e cure personalizzate a cui contribuiscono anche esperti di neurologia, neurochirurgia, chirurgia plastica, ortopedia, urologia, cardiologia, pneumologia, dietologia, ma anche fisioterapisti, logopedisti, infermieri, psicologi, assistenti sociali, neuropsicologi, tecnici ortopedici e bioingegneri. Un centro veramente all’avanguardia che adesso accoglierà la fase di riabilitazione del campione di handbike.