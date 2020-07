Antonella Elia, colpo di scena: il suo ex le scrive mentre lei è ancora a Temptation Island; ecco cosa è accaduto.

Colpi di scena a raffica per Antonella Elia, negli ultimi giorni. L’ex concorrente del GF Vip 4 è una delle protagoniste dell’edizione attualmente in corso di Temptation Island. Con lei, il suo fidanzato Pietro Delle Piane. E, a quanto pare, nella puntata di giovedì 23 luglio ne vedremo delle belle: le anticipazioni sono davvero scoppiettanti. Antonella resterà sconvolta per quanto ha visto in un video riguardante il suo Pietro. Ma non è tutto! Una nuova inaspettata ‘sorpresa’ è arrivata nelle ultime ore per la showgirl. Si tratta di una lettera di un suo ex, che conosciamo molto bene. Parliamo di Marco Senise, volto noto di Forum, con cui Antonella ha avuto un breve relazione. Una relazione che, però, lei ha definito un ‘errore’. Ma il conduttore, che abbiamo già ascoltato sull’argomento nei programmi della D’Urso, ha deciso di aggiungere alcuni dettagli. Ed ecco che è spuntata una lettera, che Marco ha scritto alla Elia attraverso Di Più. Scopriamo le sue parole.

Marco Senise torna a parlare di Antonella Elia. E lo fa con una lettera pubblicata su DiPiù ed indirizzata proprio alla sua ex. Parole forti quelle del conduttore, che non sembra essere d’accordo con la versione che la showgirl ha dato sulla loro storia, ovvero “un errore breve e non intenso”. Ecco cosa ha dichiarato il volto di Forum: “È stata una simpatica passione di gioventù che hai etichettato pubblicamente come errore e mi piacerebbe proprio chiederti il perché”. Insomma, a Senise non sono andate proprio giù le parole di Antonella, che definisce “una donna lunatica”. Ma il conduttore specifica di non avere risentimenti nei suoi confronti, ma chiede: “E se un giorno dovesse finire con Pietro, il tuo attuale fidanzato, anche lui verrà marchiato come un errore?”

Parole che non sono passate inosservate, quelle di Marco Senise. Quello che tutti si chiedono, adesso, è come la prenderà Antonella Elia quando leggerà questa lettera? Resterà indifferente o replicherà? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi! Prima, però, appuntamento a giovedì 23 per la quarta puntata di Temptation Island!