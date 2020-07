Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi paparazzati nuovamente insieme: cos’è successo dopo il bacio scambiatosi in barca qualche settimana fa

Ormai non si fa altro che parlare della liaison tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, che sono stati sorpresi a scambiarsi teneri baci qualche settimana fa in barca a Capri. il loro incontro è stato un vero fulmine a ciel sereno, considerando che contemporaneamente sul settimanale Chi erano apparse anche le immagini di uno Stefano De Martino spensierato in barca a Napoli con Mariana Rodriguez. Anche se poi il ballerino e conduttore ha smentito la possibile frequentazione con la ragazza. C’è da dire però che di contro la Rodriguez non si è minimamente espressa sulla questione Antinolfi, quindi il ha continuato ad aleggiare un certo velo di mistero sulla situazione e soprattutto su quale fosse il loro reale rapporto. Cosa difficile da stabilire senza una dichiarazione da parte dei due diretti interessati. Si era vociferato addirittura di un possibile mordi e fuggi tra i due, ma ovviamente anche queste erano solamente ipotesi. Ma adesso è nuovamente il settimanale Chi a fornire nuovi elementi!

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi: cos’è successo dopo il bacio

La bella Argentina si trova in vacanza ad Ibiza in compagnia di alcuni carissimi amici e proprio insieme a loro sta trascorrendo il tempo tra imbarcazioni di lusso e hotel nella nota isola del divertimento. C’è da dire che mentre molti pensavano ad un bacio fugace tra i due che non avesse avuto alcun seguito, il settimanale di Alfonso Signorini non si è perso d’animo e ha seguito molto da vicino la bella showgirl sorprendendola nuovamente insieme ad Antinolfi. Belen sarebbe stata infatti raggiunta dal noto imprenditore Caprese che con molta discrezione avrebbe trascorso del tempo insieme alla bella argentina. Stando a quanto trapelato dal settimanale Chi, che domani sarà in tutte le edicole italiane, i due avrebbero deciso di continuare questa frequentazione lontano da occhi indiscreti, anche se poi non è andata proprio così…

A nulla è servito infatti cercare di essere discreti, perché i due sono stati poi raggiunti dai paparazzi esperti di Alfonso Signorini. Pare che i due abbiano trascorso un’intera giornata insieme e poi la sera siano stati a cena insieme, accompagnati dagli amici della bella argentina. Ovviamente per avere altre info non ci resta che aspettare domani e soprattutto per avere certezze assolute dovremmo aspettare una conferma o una smentita da parte di uno dei diretti interessati.