Belen Rodriguez incantevole in barca: lato B perfetto e pioggia di commenti per quel ‘dettaglio’ che non è passato inosservato, ecco lo scatto mozzafiato.

Belen Rodriguez è una delle donne più belle e desiderate del mondo dello spettacolo. Super seguita in tv e sui social, la conduttrice argentina è il personaggio del momento anche a causa della sua vita sentimentale, che nell’ultimo periodo è finita sotto i riflettori. L’improvvisa separazione con Stefano De Martino e tutti i gossip girati intorno al loro allontanamento hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico e del mondo del gossip, che ha dedicato a entrambi articoli e copertine. Belen è stata paparazzata dal settimanale ‘Chi’ con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, con cui ha avuto un week end ‘di fuoco’ a Capri, mentre Stefano è stato visto con l’ex gieffina Mariana Rodriguez. Tante anche le indiscrezioni secondo cui il ballerino avrebbe avuto un flirt con Alessia Marcuzzi, notizia poi smentita dai diretti interessati. Insomma, Belen è al centro dell’attenzione in questo periodo e nel frattempo cerca di godersi le vacanze con il piccolo Santiago e alcuni amici. In questi giorni si trova a Ibiza e poco fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto davvero da urlo in cui è in barca. Il suo lato B è perfetto e un ‘dettaglio’ ha scatento i commenti dei suoi fan: ecco di cosa si tratta.

Belen Rodriguez sa sempre come far impazzire i suoi fan. In questi giorni di vacanza a Ibiza con il piccolo Santiago e alcuni amici, la conduttrice sta deliziando i suoi tantissimi followers con scatti mozzafiato, in cui mostra il suo corpo e le sue curve da capogiro. Impossibile non rimanere incantati davanti alla bellezza dell’argentina, che è davvero una delle donne più amate del panorama televisivo. L’ultimo scatto che ha condiviso sul suo profilo ha letteralmente mandato in delirio i suoi fan. Belen si trova in piedi in barca e indossa un costume e un cappello di paglia.

L’immagine è davvero mozzafiato e ha scatenato i commenti dei fan di Belen, che si sono soffermati sul suo lato B perfetto e anche su un altro dettaglio, ovvero la didascalia del post: “B”, ha scritto la conduttrice.

I followers di Belen hanno immaginato tantissimi motivi per cui la conduttrice potrebbe aver scritto quella ‘B’, scatenando la loro fantasia e commentando sotto il post della conduttrice. Cosa avrà voluto dire Belen secondo voi?